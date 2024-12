Co se nejvíc hrálo na PlayStationu 4 v roce 2024. Tohle jsou nejoblíbenější hry pro PS4

1 / 25



25. NBA 2K24 Tváří loňského ročníku herního basketbalu byl Kobe Briant. Jeho cestu si můžete projít v samostatném módu věnovanému jeho kariéře podobně, jako tomu bylo loni u Michaela Jordana. Kromě menších vylepšení je větší novinkou hraní skrz platformy mezi konzolemi současné generace, které doposud nebylo součástí žádného dílu série. Nebo vás zajímá víc PlayStation 5? Tohle jsou nejoblíbenější hry pro PS5 v roce 2024 V rámci obsahu nás čeká hlavně zaběhlý standard. Vlastního hráče si vytvoříme v MyPLAYER, v MyCAREER se pak vypracujeme až na samotný vrchol. Pokud nepatříte mezi sólisty, můžete se chopit rovnou celého týmu v MyTEAM. Bohužel se ale 2K ani tentokrát nepoučilo, a tak je i 2K24 skrz naskrz prolezlé mikrotransakcemi. Hodnocení recenzentů: 68 % (z 40 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše záporné (31 % od 31 823 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation (1599 Kč)

Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: simulátor, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: 2K Games

Vývojář: Visual Concepts

Datum vydání: 8. 9. 2023 Digitální distribuce pro PC: Steam

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 149 467 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation (1649 Kč, součást PS Plus Extra a Ubisoft+ Classics)

Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, RPG

Herní režim: jeden hráč

Herní engine: AnvilNext

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft Quebec

Datum vydání: 2. 10. 2018 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

Pokračování 3 / 25 23. Call of Duty: Modern Warfare III Závěr novodobé trilogie Modern Warfare se Activisionu příliš nevydařil. Třetí díl, který uzavírá linku kapitána Price a jeho jednotky, je jednoznačně nejhůře hodnoceným dílem série za poslední roky. Na každém rohu je znát, že mělo původně jít jen o placené rozšíření namísto kompletního pokračování. To se podepsalo také na multiplayeru, který stojí na mapách z původního Modern Warfare 2. Které Call of Duty je nejlepší? Seřadili jsme hlavní díly legendární střílečky I přes kritiku ze strany novinářů a hráčů je ale o tento díl Call of Duty stále velký zájem a hra se velmi dobře prodává. Pokud se tedy sami budete chtít do tohoto dílu pustit, o spoluhráče určitě nebudete mít nouzi. Hodnocení recenzentů: 56 % (z 71 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše záporné (31 % od 11 426 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation (2099 Kč)

Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox Series X, Xbox One

Žánr: střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: IW Engine

Vydavatel: Activision

Vývojář: Sledgehammer Games

Datum vydání: 10. 11. 2023 Digitální distribuce pro PC: Steam

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 142 464 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation (699 Kč)

Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One

Žánry: adventura, střílečka, simulátor, sportovní hra, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: Apex

Vydavatel: Avalanche Studios

Vývojář: Expansive Worlds

Datum vydání: 16. 2. 2017 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

Pokračování 5 / 25 21. Far Cry 5 Fanatická sekta Eden's Gate sužuje poklidný kraj Hope County v Montaně. V jejím čele stojí kněz Joseph Seed se svou šílenou rodinou, která všem vnucuje svou víru. Tajně pronikají do různých oblastí života místních obyvatel a každý odpor trestají smrtí. Do konfliktu zasahuje protiteroristická jednotka s plánem Josepha Seeda zatknout. Operace se však zvrtne a vůdčí osobou odboje proti sektě se stane náš hrdina. Hra dává velkou volnost při prozkoumávání rozsáhlé mapy plné lesů, řek i hor. Far Cry 5 překvapí atmosférou živého světa, spoustou vedlejších úkolů a pestrou paletou vozidel i zbraní. Nechybí ani výtečná grafika a možnost zahrát si příběhové mise po boku místních obyvatel. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 90 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (80 % od 149 974 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation (285 Kč, součást PS Plus Extra a Ubisoft+ Classics)

Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One

Žánry: adventura, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: Dunia Engine

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft Montreal

Datum vydání: 27. 3. 2018 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (82 % od 73 079 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation (1189 Kč, součást PS plus Extra a Ubisoft+ Classics)

Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One

Žánry: adventura, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: Disrupt

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft Montreal

Datum vydání: 15. 11. 2016 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

Pokračování 7 / 25 19. Star Wars Battlefront II Pokračování multiplayerové akce z univerza Star Wars, za kterou stojí studio DICE. Na rozdíl od svého předchůdce zahrnuje i krátkou kampaň pro jednoho hráče. Z počátku Battlefront II trpěl nedostatkem obsahu, ale postupem času se značně rozšířil. Kromě řadových vojáků si můžete zahrát i za ikonické postavy jako je Yoda, Obi-Wan nebo Darth Maul. Star Wars Battlefront II - patálie napříč galaxií (recenze) I když se v jádru nejedná o špatnou střílečku, podráží jí nohy agresivní mikrotransakce, které v mnoha případech připomínají spíš hazard. Po kritice od komunity EA tento systém muselo značně upravit, a i když stále ve hře mikrotransakce jsou, nepůsobí tak agresivně. Hodnocení recenzentů: 68 % (z 67 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (87 % od 53 364 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation (82 Kč, součást EA Play)

Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One

Žánry: adventura, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: Frostbite

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: EA DICE

Datum vydání: 14. 11. 2017 Digitální distribuce pro PC: Steam

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (83 % od 254 791 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation (188 Kč, součást PS Plus Extra)

Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: RPG, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Herní engine: Creation Engine

Vydavatel: Bethesda Softworks

Vývojář: Bethesda Game Studios

Datum vydání: 10. 11. 2015 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

Pokračování 9 / 25 17. Call of Duty: Black Ops 6 Titul je již 21. dílem slavné značky a 7. dílem s podtitulem Black Ops. Děj se odehrává těsně po konci studené války, kdy se Amerika stává jedinou světovou supervelmocí. Příběhová kampaň nabízí napínavý špionážní thriller plný temných konspiračních teorií, překvapivých zvratů a stále více sci-fi prvků. Protagonista se musí postavit tajuplné organizaci, která infiltrovala americkou vládu, a osvobodit se od systému, který jej stvořil. Recenze hry Call of Duty: Black Ops 6. Pozvolná evoluce vlévá sérii novou krev do žil Multiplayer přichází se šestnácti novými mapami, z nichž dvanáct slouží klasickým soubojům šesti proti šesti a čtyři menší mapy nabízejí intimnější souboje dva na dva. Pohyb po mapě rozšiřuje systém Omnimovement, který umožňuje sprintovat, klouzat a skákat všemi směry. Hra obsahuje i dva nové příběhy v režimu Zombies, kde hráči čelí nekonečným vlnám nemrtvých. Black Ops 6 sice nepřináší žádnou revoluci v sérii, ale nabízí velkou porci zábavy v příběhové kampani i multiplayeru, obohacenou o řadu novinek ve všech herních režimech. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 64 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (53 % od 8 927 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation (2199 Kč)

Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox Series X, Xbox One

Žánr: střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: IW Engine

Vydavatel: Activision

Vývojář: Treyarch

Datum vydání: 25. 10. 2024 Digitální distribuce pro PC: Steam

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 75 100 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation (71 Kč)

Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra

Herní režim: jeden hráč

Herní engine: Unity

Vydavatel: Panic Inc.

Vývojář: Campo Santo

Datum vydání: 9. 2. 2016 Digitální distribuce pro PC: Steam, GOG

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (87 % od 35 076 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation (117 Kč)

Platformy: PlayStation 3, PlayStation 4, PC, Xbox 360, Xbox One

Žánr: bojová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Herní engine: Unreal Engine

Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment

Vývojář: NetherRealm Studios

Datum vydání: 14. 4. 2015 Digitální distribuce pro PC: Steam

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (80 % od 5 399 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation (475 Kč, součást EA Play)

Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, plošinovka, puzzle

Herní režimy: jeden hráč, kooperace

Herní engine: PhyreEngine

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Coldwood Interactive

Datum vydání: 9. 6. 2018 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

Hodnocení na Steamu: Smíšené (47 % od 33 743 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation (760 Kč)

Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: simulátor, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: Frostbite

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: EA Canada

Datum vydání: 27. 9. 2024 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (85 % od 47 551 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation (190 Kč)

Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: bojová hra, nezávislá hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: Unity

Vydavatel: Double Fine Productions

Vývojář: Boneloaf

Datum vydání: 12. 12. 2017 Digitální distribuce pro PC: Steam

Hodnocení na Steamu: Smíšené (57 % od 90 199 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation (1899 Kč, součást EA Play)

Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: simulátor, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: Frostbite

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: EA Canada

Datum vydání: 29. 9. 2023 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (86 % od 23 112 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation (59 Kč, součást EA Play)

Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One

Žánry: závodní hra, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Herní engine: Frostbite 3

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Ghost Games

Datum vydání: 7. 11. 2017 Digitální distribuce pro PC: Steam

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (82 % od 109 224 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation (175 Kč)

Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One

Žánry: adventura, RPG

Herní režim: jeden hráč

Herní engine: CryEngine

Vydavatel: Warhorse Studios

Vývojář: Warhorse Studios

Datum vydání: 13. 2. 2018 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic, GOG

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (84 % od 100 458 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation (82 Kč, součást EA Play)

Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One

Žánry: adventura, závodní hra, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: Frostbite 3

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Ghost Games

Datum vydání: 8. 11. 2019 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

Hra v obchodě Playstation (403 Kč)

Platforma: PC

Žánry: adventura, nezávislá hra, puzzle, simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: Unity

Vydavatel: JACK!

Vývojář: JACK!

Datum vydání: 7. 2. 2023 Digitální distribuce pro PC: Steam

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 90 204 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation (94 Kč, součást PS Plus Extra)

Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, mlátička

Herní režim: jeden hráč

Herní engine: Unreal Engine

Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment

Vývojář: Rocksteady Studios

Datum vydání: 23. 6. 2015 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic, GOG

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (86 % od 50 569 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation (589 Kč, součást EA Play)

Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One

Žánr: adventura

Herní režimy: více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Herní engine: Unreal Engine

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Hazelight

Datum vydání: 23. 3. 2018 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 600 237 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation (468 Kč)

Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One

Žánry: adventura, RPG, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: RAGE

Vydavatel: Rockstar Games

Vývojář: Rockstar Games

Datum vydání: 26. 10. 2018 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

