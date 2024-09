PlayStation 5 Pro umí pracovat s rozlišením 8K. Využijí ho závody Gran Turismo 7

Nedlouho po včerejším oznámení výkonnější varianty PS5 se do světa rozletěly také první dojmy z testování. Redaktor webu CNET si na nové konzoli vyzkoušel 6 her, které využívají nových technologií. Největší dojem z nich prý udělalo rozhodně Gran Turismo 7, které s Pro módem poběží až v rozlišení 8K. Nálepku s tímto rozlišením na sobě měla už krabice s původní PS5, ovšem v praxi ji nikdy využít nemohla. To se ale s nástupem Pro očividně změní.

Kromě zaměření na co nejvyšší rozlišení nabízí Gran Turismo také nový 4K mód, ve kterém vynikne vylepšený ray tracing. O něm mluvil i Mark Cerny během své prezentace, kdy upozorňoval na to, že světelné paprsky se v reálném čase odrážejí mezi povrchy každého auta.

Vylepšení se ale samozřejmě nedočkají jen nadšenci do závodů. Sony vedle toho předváděla rozdíly mezi původními a novými verzemi her Horizon: Forbidden West, Ratchet & Clank: Rift Apart, Last of Us Part II Remastered a Marvel's Spider-Man 2. Vypadá to, že novým zlatým standardem se stane hraní v 60 FPS při rozlišení 4K. Mark Cerny ale dodává, že Pro módů bude vícero. Některé hry prý mají až tři nové možnosti nastavení. Lze předpokládat, že se rozšíří také využití módu pro hraní ve 120 FPS či s variabilním frame ratem.

Během představení o ní nepadlo ani slovo, ale PS5 Pro zlepší i hraní ve virtuální realitě. Je jasně vidět, že headset PS VR2 momentálně nepatří mezi priority Sony. Podle dřívějších spekulací měla být pozastavena jeho výroba. Nové technologie "Pročka" každopádně mají VR hry využít. Nedostali jsme ale ani jeden příklad a ani nevíme, jestli se vylepšení virtuální reality neopozdí. Ze slov Cernyho vyplývá, že by podpora mohla přijít až dodatečně po uvedení konzole na trh.

Řeč byla nejen o tom, co konzole umí, ale také jak vypadá. V případě PS4 byla Pro verze pěkný macek. To u pětky úplně platit nebude. Největším PlayStationem této generace zůstává původní model. Pro bude o něco menší. Nejskladnější pak zůstává loňská slimka. Funkčních rozdílů na těle konzole prý moc nenajdeme. Jediné, co stojí za zmínku, je změna portu na zadní straně, kde USB-A bude nahrazeno USB-C.

Velmi probíraným tématem je samozřejmě cena. U nás je zatím stanovená na 20 290 Kč a nejen vzhledem k ní je jasné, že PS5 Pro nebude pro každého. Technologické pokroky jsou samozřejmě vítané, ale ne každý běžný hráč je bude moci využít. Rozlišení 4K už dnes můžeme brát jako standard, o rozlišení 8K se to ale rozhodně říct nedá, stejně tak nemá každý televizi podporující VRR či 120 FPS. I přes to ale analytici předpokládají, že se Pro model bude prodávat zhruba stejně, jako vylepšený model PS4.