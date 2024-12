1 / 30



Star Wars Outlaws V prvním příběhu z otevřeného světa Star Wars sledujeme zlodějku Kay, která se snaží začít nový život. Se svým společníkem Nixem se vydává na cestu napříč známými i novými planetami galaxie v době mezi dějem filmů Impérium vrací úder a Návrat Jediho. Příběh nabízí zajímavý mix akce a plížení, velkolepé přestřelky i potyčky se zločineckými syndikáty po celé galaxii. Recenze hry Star Wars Outlaws. Předaleká galaxie, jak jste ji ještě neviděli Přestože je zápletka spíš jednoduchá a hlavní hrdinka není zrovna nejsympatičtější postava, hra přináší do světa Star Wars řadu zajímavých novinek a chytrých odkazů na filmovou sérii. Ubisoft zvládl dobře vyvážit akční pasáže s prozkoumáváním rozsáhlého herního světa. Outlaws tak nabízí solidní zábavu nejen pro fanoušky Star Wars, i když občas ztrácí tempo. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 91 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (77 % od 1 411 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation (1299 Kč)

Platformy: PlayStation 5, PC, Xbox Series X

Žánr: adventura

Herní režim: jeden hráč

Herní engine: Snowdrop

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Massive Entertainment

Datum vydání: 27. 8. 2024 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

29. Stellar Blade Lidstvo je na pokraji vyhynutí. Jeho aktuální stav mají na svědomí potvory zvané NA:tive, které se rozlezly po celé Zemi a lační po čerstvém mase. Odpor se nepodařilo udržet moc dlouho, a tak se zbytky populace museli dát na ústup do vesmíru, odkud nyní na planetu vysílají jednotky andělských bojovníků, kteří mají Zemi dostat zpět pod kontrolu. Eve, za kterou ve Stellar Blade hrajeme, je tou zatím nejpokročilejší generací andělů. Recenze hry Stellar Blade. Andělský souboj o Zemi v akci překypující krásou a elegancí Ani nestihneme přistát na povrchu a už se rozjede lítý boj proti NA:tive, kteří rozpráší celou naši jednotku. Eve ale naštěstí podá záchranou ruku Adam, kterému se tady stále daří přežívat. Zjistíme, že na povrchu stále zůstávají menší skupinky lidí čekající na záchranu. Naším úkolem je ale sprovodit ze světa potvory, které stojí na vrcholku potravinového žebříčku. Jen tím vymýtíme tuto hrozbu navždy. V průběhu hraní se ale děj dost zamotá. Skutečnost je trochu jiná, než jak ji Eve vtloukli do hlavy na vesmírné stanici. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 138 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 92 % (z 6 996 hodnocení) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation (1899 Kč)

Platformy: PlayStation 5, PC

Žánry: adventura, RPG

Herní režim: jeden hráč

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: Sony Interactive Entertainment

Vývojář: Shift Up Corporation

Datum vydání: 26. 4. 2024

28. TopSpin 2K25 Po více než deseti letech se na scénu vrátila tenisová série od českého studia Hangar 13, dříve známého jako 2K Czech. Na kurt se můžeme vydat s několika desítkami světových hráčů. Tvářemi tohoto dílu jsou Roger Federer a Serena Williams. V soupisce najdeme ale i české zastoupení v podobě Karolíny Plíškové. Recenze hry TopSpin 2K25. Český tenis se po dekádě vrací ve výborné formě Oproti předchozím dílům je tentokrát načasování důležitější než kdy dřív. Abyste si nové mechaniky pořádně zažili, není od věci si nejdřív projít tréninkový program, kterým vás bude provázet John McEnroe. TopSpin 2K25 je ale podobně jako další sportovky od 2K prolezlý mikrotransakcemi, což si i v tomto případě zasloužilo kritiku ze strany hráčů i recenzentů. Hodnocení recenzentů: 76 % (z 53 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (54 % od 1 166 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation (544 Kč)

Platformy: PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: simulátor, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Vydavatel: 2K Games

Vývojář: Hangar 13

Datum vydání: 26. 4. 2024 Digitální distribuce pro PC: Steam

27. Astro Bot Malý robot musí zachránit svou mateřskou vesmírnou loď, kterou napadl jeho dávný nepřítel. Vydává se na zatím největší misi, během které zachraňuje rozptýlenou posádku a opravuje poškozené systémy. PlayStation připravil skvěle zvládnutou klasickou skákačku s výbornou hratelností. Každá z planet přináší unikátní prostředí a schopnosti, na konci vždy čeká souboj s bossem. Hra exceluje nejen precizní hratelností, ale také nápaditým využitím ovladače DualSense a spoustou odkazů na historii PlayStationu včetně hardwaru i známých herních postav. Astro Bot je nejlepší letošní skákačka. Zábava a skvělé využití DualSense (recenze) Astro Bot: Tipy a triky pro začátečníky Přestože souboje s bossy mohly být propracovanější, Astro Bot patří mezi nejlepší skákačky, které vyšly za posledních několik generací. Není to jen o tom, že se týmu Asobi podařilo výborně zpracovat základy hratelnosti, zároveň je tohle vesmírné dobrodružství neskutečně hravé, barevné, skvěle zní a naprosto ždímá všechny možnosti ovladače. Díky kombinaci žánru a využití camea hromady postav a referencí na konkurenční značky zafunguje u mladších i starších hráčů. Hodnocení recenzentů: 94 % (z 140 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 92 % (z 4 059 hodnocení) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation (1402 Kč)

Platforma: PlayStation 5

Žánry: adventura, plošinovka

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Sony Interactive Entertainment

Vývojář: Team Asobi

Datum vydání: 6. 9. 2024

Pokračování 5 / 30 26. Final Fantasy VII Rebirth Druhá část kompletně předělaného příběhu z Final Fantasy VII zavede Clouda a jeho partičku do otevřeného světa, kde konečně začíná to pravé dobrodružství. Cíl se ovšem nemění. Příběh navazuje přesně tam, kde jsme skončili v Remaku, a nyní jdeme po stopách Sephirotha, který hrozí zničením planety. Táhnou se za ním jakési postavy v černých hábitech a právě ty nám poslouží jako vodítko. Recenze hry Final Fantasy VII Rebirth. Druhá kapitola předělané legendy otevírá svůj svět Rebirth vás provede pestrými lokacemi, kde kromě hlavního příběhu můžete poznávat i osudy místních obyvatel. Vedlejší obsah tady není jen do počtu, takže se mu vyplatí věnovat čas. Navíc skrz něj můžete posílit svoje postavy, což se bude obzvlášť u náročnějších bossfightů hodit. Hodnocení recenzentů: 92 % (z 151 recenzí Metacritic) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation (1139 Kč)

Platformy: PlayStation 5, PC

Žánry: adventura, RPG

Herní režim: jeden hráč

Herní engine: Unreal Engine

Vydavatel: Square Enix

Vývojář: Square Enix

Datum vydání: 29. 2. 2024 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

25. Phasmophobia V týmu s dalšími třemi hráči se stanete vyšetřovateli paranormálních jevů. Navštívíte různorodá prostředí, kde na vás čekají různé druhy duchů a nadpřirozených bytostí. Musíte využít veškeré svoje vybavení a zvolit ten správný postup, abyste mohli zachytit důkazy o jejich existenci. Nejlepší hororové hry pro PC a konzole. Nejvíc straší Resident Evil, Silent Hill a F.E.A.R. Každý člen týmu má svoji roli. Zatímco někdo se může vydat hledat ducha přímo, další spoluhráč se posadí ke kamerám a má tak větší přehled o celkové situaci. Čím déle vám bude práce trvat, tím budou duchové agresivnější, takže si úplně nemůžete dávat načas. Hodnocení recenzentů: 76 % (z 9 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 597 808 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation (338 Kč)

Platformy: PlayStation 5, PC, Xbox Series X

Žánry: nezávislá hra, puzzle, taktická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: Unity 2019

Vydavatel: Kinetic Games

Vývojář: Kinetic Games

Datum vydání: 18. 9. 2020 Digitální distribuce pro PC: Steam

24. NBA 2K25 NBA 2K25 přináší opět kvalitní basketbal s řadou vylepšení. Technologii ProPLAY přináší novou úroveň autenticity, grafické zpracování i zvuky se blíží televizním přenosům, a to včetně detailních městských ulic v kariérním režimu. Přepracovaná umělá inteligence zásadně zlepšila chování spoluhráčů – nyní si lépe hledají volné pozice, chytře přihrávají a efektivně pronikají pod koš. Nový systém střelby pomocí pravé páčky ovladače spolu s vylepšeným driblováním zajišťují plynulou a dynamickou hratelnost. Recenze hry NBA 2K25. Basketbal se vrací ve skvělé formě. Ani tentokrát se ale nezbavil agresivních mikrotransakcí Kariéra nabízí realistickou cestu basketbalisty za snem o NBA, výrazně se zlepšila i dynamika týmových soubojů a útočných akcí. Hra bohužel neustále láká k nákupům herní měny a agresivně propaguje mikrotransakce, jinak ale nabízí komplexní sportovní zážitek. Díky rozmanitosti herních režimů si najde cestu jak k basketbalovým fanouškům, tak k úplným nováčkům. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 41 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (58 % od 9 938 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation (948 Kč)

Platformy: PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: simulátor, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: 2K Games

Vývojář: Visual Concepts

Datum vydání: 6. 9. 2024 Digitální distribuce pro PC: Steam

Pokračování 8 / 30 23. Palworld Pointa hry je velmi jednoduchá. Snažíte se přežívat v pestrobarevném světě, který kromě vás obývají všemožné potvůrky zvané pals. Při prvním pohledu na tato stvoření se vám určitě vybaví pokémoni. Jim ale Nintendo určitě nikdy do ruky nestrčí samopal… Pals jsou ale víc než jen společníci pro boj. Využijete je při rozšiřování své základny nebo při přesouvání rozlehlým světem. Získat potřebná stvoření není nic jednoduchého, obzvlášť pokud zrovna potřebujete některé ze silnějších. Dungeony jsou sice nebezpečné, ale odměny a pals, které v nich najdete, za to stojí. Palworld si půjčuje od pokémonů také princip chytání, kdy na nic netušící potvoru hodíte kouli, do které ji zavřete. Někdy to ale nejde bez boje, takže s pistolí či samopalem v ruce musíte pala oslabit natolik, aby s vám byl ochotný spolupracovat. Vedle dobrodružné hry je Palworld plnohodnotný survival, kde si stavíte základnu, pěstujete plodiny a využíváte nachytané potvůrky pro automatizaci procesů. Důležité také je, že hrát můžete v multiplayeru. Buď se můžete pustit do akce společně se třemi kamarády v kooperaci nebo se připojit na server, který pojme až 32 hráčů. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 299 740 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation (517 Kč)

Platformy: PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: adventura, mlátička, nezávislá hra, RPG, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, MMO

Herní engine: Unreal Engine 5

Vydavatel: Pocketpair

Vývojář: Pocketpair

Datum vydání: 19. 1. 2024 Digitální distribuce pro PC: Steam

22. EA Sports UFC 5 I když je UFC sportovní značkou spadající pod EA, tak nevychází nový díl každý rok. Pětka vychází po třech letech od vydání předchozího dílu, takže posun je znatelný hned na první pohled. Tentokrát tvůrci použili engine Frostbite, což je vidět hlavně na nasvícení a kvalitě grafiky. Hlavní je ale hratelnost. UFC 5 opět přepracovalo systém boje na zemi. Ve čtyřce fungoval spíš jako minihra. Tentokrát bude jeho princip postavený v podobném stylu jako boj v postoji. Hodnocení recenzentů: 78 % (z 36 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 30 % (z 177 hodnocení) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation (760 Kč)

Platformy: PlayStation 5, Xbox Series X

Žánry: bojová hra, simulátor, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Herní engine: Frostbite

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: EA Vancouver

Datum vydání: 27. 10. 2023

21. The Witcher 3: Wild Hunt Pokračování světoznámé herní adaptace fantasy série Zaklínač a zároveň jedno z nejlepších RPG historie. Divoký hon nás vezme do rozsáhlého světa v roli Geralta z Rivie, který se snaží najít Ciri. I když je jí neustále na stopě, pořád mu o kousíček uniká. Podíváte se na známá místa jako Oxenfurt, Novigrad nebo na zaklínačskou pevnost Kaer Morhen. Zaklínač 3: Divoký Hon – seriózní hra (recenze) Nebyl by to kompletní zážitek, pokud byste vynechali dvě velká rozšíření - Srdce z kamene a O víně a krvi. S nimi se Zaklínač 3 rozroste o obsah na dalších několik desítek hodin. Můžete tak navštívit i prosluněný region Toussaint, kde Geralt řeší trable s upíry. Hodnocení recenzentů: 92 % (z 80 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 738 724 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation (709 Kč)

Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, RPG

Herní režim: jeden hráč

Herní engine: REDengine

Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment

Vývojář: CD Projekt Red Studio

Datum vydání: 19. 5. 2015 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic, GOG

20. The Crew Motorfest Pokud jste už přejedení Forzou Horizon, The Crew Motorfest není vůbec špatná alternativa. Ubisoft si spoustu prvků vypůjčil právě z arkády od Playground Games, a tak se vydáváme do ulic havajského Honolulu, abychom si užili pořádný festival. V herním světě vás čeká několik tematických playlistů, přičemž každý se zaměřuje na úplně jiný styl závodů a aut. Máte rádi moderní japonskou kulturu? Můžete se pustit do playlistu, který vás provede tratěmi osvícenými neony za volantem nejoblíbenějších vozů na tamním trhu. I milovníci starších kousků si přijdou na své. Zajímavým nápadem jsou tratě, po kterých musíte jet s pomocí navigace podle fotek. Veteráni přaci jen neměli moderní navigace. Navíc díky tomu prozkoumáte také krásy zdejších ostrovů. Hodnocení recenzentů: 76 % (z 55 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (76 % od 4 587 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation (600 Kč)

Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox Series X, Xbox One

Žánry: adventura, závodní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft Ivory Tower

Datum vydání: 14. 9. 2023 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

19. Baldur's Gate 3 O Baldur's Gate 3 se často říká, že nastavuje novou laťku v žánru klasických RPG a nám nezbývá nic jiného než souhlasit. Pokud patříte mezi fanoušky Dungeons & Dragons, dost pravděpodobně už jste v této hře strávili pěkných pár desítek hodin. Pro vás zbývající se ale nabízí ujištění, že do Baldur's Gate 3 se můžete pustit i bez jakýchkoliv znalostí. Bude to sice trochu náročnější, ale nejlepší převedení deskovkového RPG do videoherního světa byste si neměli nechat ujít. Recenze hry Baldur's Gate 3. Excelentní RPG nezklamalo ani na PlayStationu Svoboda rozhodování je v Baldur's Gate 3 základním stavebním kamenem. Můžete se stát prakticky kýmkoliv, i když tady samozřejmě máme předem daná povolání, klasická pro žánr fantasy. Volby činíte nejen při rozhovorech, ale i samotné souboje máte plně pod kontrolou. Schopností a možností, které můžete využít, je opravdu hromada. Právě u téhle hry platí, že kterýkoliv předmět se vám dostane do rukou, můžete ho využít tak, jak sami chcete. Hodnocení recenzentů: 96 % (z 119 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 625 900 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation (1327 Kč)

Platformy: PlayStation 5, PC, Xbox Series X

Žánry: adventura, RPG, strategie, taktická hra, tahová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Herní engine: Divinity Engine

Vydavatel: Larian Studios Games

Vývojář: Larian Studios Games

Datum vydání: 3. 8. 2023 Digitální distribuce pro PC: Steam, GOG

17. Call of Duty: Black Ops 6 Titul je již 21. dílem slavné značky a 7. dílem s podtitulem Black Ops. Děj se odehrává těsně po konci studené války, kdy se Amerika stává jedinou světovou supervelmocí. Příběhová kampaň nabízí napínavý špionážní thriller plný temných konspiračních teorií, překvapivých zvratů a stále více sci-fi prvků. Protagonista se musí postavit tajuplné organizaci, která infiltrovala americkou vládu, a osvobodit se od systému, který jej stvořil. Recenze hry Call of Duty: Black Ops 6. Pozvolná evoluce vlévá sérii novou krev do žil Multiplayer přichází se šestnácti novými mapami, z nichž dvanáct slouží klasickým soubojům šesti proti šesti a čtyři menší ma

Hodnocení na Steamu: Smíšené (53 % od 8 675 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation (2199 Kč)

Platformy: PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox Series X, Xbox One

Žánr: střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: IW Engine

Vydavatel: Activision

Vývojář: Treyarch

Datum vydání: 25. 10. 2024 Digitální distribuce pro PC: Steam

Pokračování 15 / 30 16. F1 24 Vedle aktuální sezóny do tohoto ročníku herních formulí přibylo po delší době i několik novinek, které je oproti jeho předchůdcům posouvají alespoň trochu kupředu. Fanoušci módu kariéry se dočkali kýžených vylepšení po osmi letech. S vlastním jezdcem se můžete pustit do závodů a vypracovat se na vrchol v dynamičtější kampani, kde se vše netočí jen okolo výsledků v žebříčku. Navíc se do kariéry můžete pustit spolu s kamarádem v kooperaci. Hratelností jsou F1 24 stále blízko k arkádě, přičemž jedinou změnou v tomto směru je systém dynamického řízení. V kombinaci s vylepšenou fyzikou má zajistit zážitek, který je zase o něco blíže k realitě. Váš styl řízení má větší vliv na to, co všechno z formule zvládnete vytáhnout. Hodnocení recenzentů: 72 % (z 33 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (72 % od 6 978 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation (570 Kč)

Platformy: PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox Series X, Xbox One

Žánry: závodní hra, simulátor, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Codemasters

Datum vydání: 31. 5. 2024 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

Pokračování 16 / 30 15. Gran Turismo 7 Téměř deset let čekali fanoušci na pokračování závodní série Gran Turismo. Se sedmým dílem, který je na rozdíl od předchozího Gran Turismo Sport vybudovaný od základu, přináší na PlayStation závody v té nejvyšší kvalitě. To se týká hlavně grafiky, kdy je každý z více než 400 modelů aut vymodelovaný do posledního detailu. A aby toho nebylo málo, sami si jejich vzhled pak můžete upravit. Recenze hry Gran Turismo 7. Nezapomenutelná oslava motorsportu a pravý next-gen Hlavní je ale závodění. Gran Turismo je příjemnou kombinací mezi arkádou a simulátorem. Zážitek z jízdy může být ostřejší, pokud povypínáte všechny asistenty. Pokud se na druhou stranu budete trápit, můžete zaskočit do zdejší autoškoly a naučit se vše od základu. Nechybí ani spousta výzev, za které se vám rozroste vozový park o další pěkný kousek. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 126 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 25 % (z 11 788 hodnocení) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation (1899 Kč)

Platformy: PlayStation 5, PlayStation 4

Žánry: závodní hra, simulátor, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, dělená obrazovka

Herní engine: Custom built engine

Vydavatel: PlayStation Studios

Vývojář: Polyphony Digital

Datum vydání: 4. 3. 2022

Pokračování 17 / 30 14. Black Myth: Wukong Akční RPG s kořeny v čínské mytologii je inspirované slavným románem Cesta na západ. Hráči se ujmou role Vyvoleného, který se vydává na dobrodružnou cestu plnou výzev a zázraků, aby odhalil pravdu skrytou za závojem legendy. Hlavní hrdina, opičí král, ovládá kouzelnou hůl. Má k dispozici tři bojové postoje a využívá různé speciální útoky. Klíčovým prvkem hry jsou proměny – hrdina se může změnit třeba v cikádu pro průzkum nebo v obřího lidoopa během boje. Kromě fyzických útoků může sesílat kouzla s různými efekty.

Obtížnost nelze měnit, ale během hry se dynamicky vyvíjí. Black Myth: Wukong slibuje bohatý herní svět plný příběhů a zajímavých postav, které čekají na odhalení. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 94 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 786 942 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation (1649 Kč)

Platformy: PlayStation 5, PC, Xbox Series X

Žánry: adventura, RPG

Herní režim: jeden hráč

Herní engine: Unreal Engine 5

Vydavatel: Game Science

Vývojář: Game Science

Datum vydání: 19. 8. 2024 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

Pokračování 19 / 30 12. Elden Ring Řád Mezizemí byl narušen. Královna Marika není k nalezení a vy se do zdejších zemí vracíte jako Tarnished, zástupce rasy, která byla před dlouhou dobou vypovězena. Zničení Elden Ringu vám dává šanci k návratu a uzmutí titulu Elden Lorda. V cestě vám ale stojí nároční nepřátelé a obrovský otevřený svět, který skrývá hromadu tajemství. Recenze hry Elden Ring. Nejpřístupnější soulsovka? Elden Ring kombinuje to nejlepší z předchozí tvorby studia FromSoftware a přidává k tomu nádherně zpracovaný svět, nové mechaniky a souboje, které vás pěkně potrápí. Hra dává hráči možnost přizpůsobit si postavu dle libosti, takže se můžete stát neohroženým válečníkem nebo třeba mocným mágem. Hodnocení recenzentů: 96 % (z 93 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 727 777 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation (851 Kč)

Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: adventura, RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Bandai Namco Games

Vývojář: From Software

Datum vydání: 25. 2. 2022 Digitální distribuce pro PC: Steam

Pokračování 20 / 30 11. Marvel's Spider-Man 2 V pokračování příběhu hned se dvěma Spider-Many můžete vedle superhrdinování ještě víc nakouknout do osobních životů Petera Parkera a Milese Moralese. Řešení vztahů a vyrovnávání hrdinského a lidského života je silným tématem napříč celou hrou. Hlavní linka je navíc o poznání temnější, čemuž pomáhá hlavně přítomnost Venoma, který se na čas stane i Peterovým oblekem. Zapomínat nesmíme ale ani na Kravena, pro kterého je New York jeho novým lovištěm. Recenze hry Marvel's Spider-Man 2. Temná stránka pavoučího muže dotažená téměř k dokonalosti Naše hřiště se vedle Manhattanu rozrostlo také o Brooklyn a Queens, takže je mapa hry takřka dvojnásobná než v předchozích dílech. Prostředí si prošlo spoustou změn a další čtvrti se liší také architekturou. Nejsou to stále jen obří mrakodrapy, kde se můžete houpat na sítích. Proto přijdou vhod nové způsoby pohybu, mezi kterými jasně vyčnívají pavučinová křídla. Hodnocení recenzentů: 90 % (z 151 recenzí Metacritic) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation (1177 Kč)

Platformy: PlayStation 5, PC

Žánry: adventura, mlátička

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Sony Interactive Entertainment

Vývojář: Insomniac Games

Datum vydání: 20. 10. 2023 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

Pokračování 21 / 30 10. Tom Clancy's Rainbow Six Siege Rainbow Six Siege je výborná taktická akce s parádní atmosférou, destrukcí prostředí a důrazem na věrohodnost a týmovou souhru. Budete hledat výbušniny, zachraňovat rukojmí, odstraňovat nepohodlné cíle, čistit oblast a provádět další akce, které jsou denním chlebem speciálních jednotek. Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege – pouliční válka (recenze) První minuta v každém zápase je věnována přípravě. Útočníci pomocí dronů hledají cíle, sledují pozice nepřátel a dostávají obecný přehled o situaci. Obránci naopak staví zátarasy, ostnaté dráty, barikádují okna a dveře a připravují se na útok. Komunikace je tu životně důležitou složkou. Rozhodně nechávejte otevřený kanál a nezapomínejte na mikrofon, abyste hráčům minimálně dokázali radit. Hodnocení recenzentů: 73 % (z 40 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (84 % od 1 140 814 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation (749 Kč)

Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: střílečka, taktická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: AnvilNext

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft Montreal

Datum vydání: 1. 12. 2015 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

Pokračování 22 / 30 9. EA Sports FC 25 Už předchozí ročník ukázal, že rozchod vydavatele EA Sports s organizaci FIFA samotnou hru příliš neovlivnil. Byla to přirozená evoluce a počítačový fotbal zůstal skvělý a výborně hratelný. Stále působí velmi realisticky, všechno vypadá naleštěné, nablýskané a nasvícené. Tento fotbal je přístupný jak absolutním nováčkům díky obrovskému množství tutoriálů a možnosti přizpůsobení herních režimů, tak i profesionálům, kteří hrají turnaje o astronomické částky. Nová verze FC 25 nabízí více cest, jak může klub dosáhnout vítězství. Hráči mohou spojit síly s přáteli v několika herních režimech, včetně nového 5v5 Rush, který přináší rychlé zápasy malých týmů. Vylepšený systém FC IQ poskytuje větší taktickou kontrolu a realističtější pohyb týmu jako celku, nový model AI využívá data ze skutečného světa k ovlivnění taktiky hráčů. Režim Football Ultimate Team umožňuje sestavit tým snů a upravovat styl hry pomocí manažerských karet. Jsou zde také kariérní režimy včetně ženského fotbalu. Hodnocení recenzentů: 76 % (z 72 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (47 % od 32 492 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation (760 Kč)

Platformy: PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: simulátor, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: Frostbite

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: EA Canada

Datum vydání: 27. 9. 2024 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

Pokračování 23 / 30 8. NBA 2K24 Tváří tohoto ročníku je Kobe Briant. Jeho cestu si můžete projít v samostatném módu věnovanému jeho kariéře podobně, jako tomu bylo loni u Michaela Jordana. Kromě menších vylepšení je větší novinkou hraní skrz platformy mezi konzolemi současné generace, které doposud nebylo součástí žádného dílu série. V rámci obsahu nás čeká hlavně zaběhlý standard. Vlastního hráče si vytvoříme v MyPLAYER, v MyCAREER se pak vypracujeme až na samotný vrchol. Pokud nepatříte mezi sólisty, můžete se chopit rovnou celého týmu v MyTEAM. Bohužel se ale 2K ani tentokrát nepoučilo, a tak je i 2K24 skrz naskrz prolezlé mikrotransakcemi. Hodnocení recenzentů: 68 % (z 40 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše záporné (31 % od 31 788 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation (1849 Kč)

Platformy: PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: simulátor, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: 2K Games

Vývojář: Visual Concepts

Datum vydání: 8. 9. 2023 Digitální distribuce pro PC: Steam

Pokračování 24 / 30 7. Helldivers 2 Popadněte zbraně a pojďte bránit demokracii! Super Země volá každého schopného vojáka, aby pomohl s potlačením přicházejících hrozeb. Do naší galaxie se snaží vecpat nechutní hmyzí mimozemšťané z jedné strany a mechaničtí obři z druhé strany. Hráči z celého světa musejí spolupracovat, aby se ani jeden z útočníků nedostal do jejich domoviny. Recenze hry Helldivers 2. Porcování vesmírných brouků a robotů v roli obránce Super Země Helldivers 2 slaví úspěch díky povedenému hraní v kooperaci. Můžete se na mise na různých planetách vydat s kamarády i náhodnými hráči. Každá z nich má různou úroveň obtížnosti. Pokud si troufnete na ty nejtužší, odměna sice bude sladká, ale splnění cíle bude zatraceně náročné. Navíc když vezmeme v potaz, že jedinou hrozbou není nepřítel. Celé to může ukončit i zbloudilá kulka vašeho spojence. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 69 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (75 % od 694 379 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation (759 Kč)

Platformy: PlayStation 5, PC

Žánry: střílečka, taktická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: Stingray Engine

Vydavatel: Sony Interactive Entertainment

Vývojář: Arrowhead Game Studios

Datum vydání: 8. 2. 2024 Digitální distribuce pro PC: Steam

Pokračování 25 / 30 6. Sea of Thieves Jestli jste si někdy chtěli vyzkoušet život ukázkového piráta, už nemusíte hledat žádnou jinou hru. Sea of Thieves měl při vydání nemalé problémy, ovšem po letech vylepšování a přidávání nového obsahu se z něj stalo skvělé námořní dobrodružství, jehož zábavnost se ještě vynásobí, pokud se do hraní pustíte s partou kamarádů. Začátky ale nejsou jednoduché. Bude chvíli trvat, než se dostanete za kormidlo pořádného korábu. Sea of Thieves: vzhůru do nudných rozbouřených vod (recenze) Jako správný postrach moří můžete okrádat ostatní posádky, hledat poklady ši pomáhat obchodníkům v přístavech. Sea of Thieves se v rámci rozšíření zdarma rozrostlo o velmi povedené příběhové linky. Tématem jedné z nich je Opičí ostrov z adventurní série Monkey Island a narazit můžete i na nechvalně známého kapitána Jacka Sparrowa z Pirátů z Karibiku. Hodnocení recenzentů: 69 % (z 78 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 298 283 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation (1099 Kč)

Platformy: PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: adventura, simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: Microsoft Game Studios

Vývojář: Rare Ltd.

Datum vydání: 20. 3. 2018 Digitální distribuce pro PC: Steam

Pokračování 27 / 30 4. It Takes Two Pokud hledáte hru pro hraní ve dvou, určitě vyzkoušejte It Takes Two. Na svědomí ho mají králové kooperačních her, od kterých jste si mohli zahrát A Way Out. Tentokrát místo vězňů na útěku budeme hrát za rozhádaný pár, který se jejich dcera snaží dát zase dohromady. It Takes Two: párová terapie neuvěřitelným zážitkem | Recenze Aby toho dosáhla, tak svoje rodiče pošle do světa hraček. Stanou se z nich loutky a za doprovodu doktora Hakima se snaží najít společnou řeč. Musíte spolupracovat na překonávání překážek a řešení hádanek, které jsou navrženy tak, že se přes ně bez pomoci toho druhého zkrátka nedostanete. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 50 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 159 139 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation (999 Kč)

Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Žánry: adventura, plošinovka, puzzle

Herní režimy: více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Hazelight

Datum vydání: 26. 3. 2021 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

Pokračování 28 / 30 3. EA Sports FC 24 FIFA končí, ale fotbal od EA tady s námi bude i v následujících letech. EA Sports FC 24 mělo být novým začátkem, ve výsledku se ale oproti předchozím ročníkům této fotbalové hry výrazně neliší. Samozřejmě se to ale neobejde bez oficiálně licencovaných lig a hráčů z celého světa. Recenze hry EA Sports FC 24. Fotbalová evoluce namísto revoluce Aby tentokrát animace hráčů na hřišti vypadaly ještě lépe, EA snímá jejich pohyby během zápasů pomocí systému kamer rozmístěných přímo na stadionech. Hratelnost pak alespoň trochu mění Playstyles, což je nový systém, díky kterému můžete upravit herní styl svých hráčů. V praxi to vypadá tak, že si pro každého hráče navolíte trochu jiné pohyby a vlastnosti, které se vám zrovna hodí. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 76 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (57 % od 90 043 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation (1899 Kč)

Platformy: PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: simulátor, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: Frostbite

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: EA Canada

Datum vydání: 29. 9. 2023 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

