PlayStation 5 se prodává o fous hůř než PS4. Xbox Series ale naprosto drtí

Sony zveřejnilo hospodářské výsledky za třetí kvartál fiskálního roku 2024, což kalendářně odpovídá poslednímu „vánočnímu“ čtvrtletí. Herní divize utržila v přepočtu 10,9 miliardy dolarů a meziročně si polepšila o 16 %. Provozní zisk vzrostl o 11 % na 767 milionů dolarů.

Rostly přitom prodeje konzolí i her. Firma od září do konce prosince prodala 9,5 milionu PS5, o rok dříve to bylo 8,2 milionu. Možná pomohly slevy, možná uvedení PS5 Pro. Nebo možná to, že Xbox již konzolovou válku pomalu vzdává a jeho potenciální zákazníci sáhli po konkurenci. Celkově má PS5 na kontě již 75 milionů prodaných kusů.

Jak si všiml VGChartz, aktuální generace lehce zaostává za tou předchozí. Ve stejné etapě života PS4 se prodalo 76,7 milionu konzolí. Sony je ale pořád spolehlivě nad Xboxy Series, u nichž se odhaduje 32 milionů kusů. Japonská společnost už také pokořila Xbox One (58 milionů) a NES (62 milionů). Na dostřel je i PlayStation 3 (88 milionů), což je jediná z již ukončených stolních konzolí od Sony, která nepokořila stomilionovou metu.

Pokud jde o software, Sony během předchozího čtvrtletí prodalo 95,9 milionu kopií her, z toho 11,6 milionu připadly na domácí tituly z rodiny PlayStation Studios. Firma bohužel nerozlišuje, kolik se čeho prodalo na PS4 a PS5. Ve stejném období v roce 2023 se prodalo 89,7 milionu her a 16,2 milionu tzv. first party titulů.

Za propadem interních studií stojí fakt, že loňskou předvánoční novinkou byl jen Astro Bot, zatímco o rok dříve startoval Marvel’s Spider-Man 2, o který byl mnohem větší zájem. Poslední reportovaná čísla ukazují, že Astro Bota se v prvních 58 dnech prodalo 1,5 milionu, Spidey měl po 107 dnech již 10 milionů.

Z výsledků Sony lze také vyčíst, že v síti PlayStation Network je již 129 milionů aktivních hráčů (loni 123 milionů). A že během Vánoc byl poměr digitálních vs. fyzických kopií her 74:26.