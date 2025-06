PlayStation 6 je pro Sony momentálně největší priorita. Zároveň padla zmínka o možném zdražení PS Plus

Podle výčtu exkluzivit této generace to ani nevypadá, že se pomalu blížíme k jejímu konci. I když má nová konzole PlayStationu od vydání několik let daleko a z oficiálních zdrojů o ní pořádně nevíme nic, je pro Sony její tvorba momentálně hlavní prioritou. Během posledního byznysového meetingu to potvrdil Hideaki Nišino, prezident a CEO SIE. „Hodláme prozkoumat nové a pokročilé způsoby, jak hráč může interagovat s naším obsahem a službami.“

Po Redditu a dalších sociálních sítích už pár měsíců poletují zvěsti o tom, že PlayStation má opět zabrousit na trh handheld konzolí. Určitě ale nečekáme, že bychom se potvrzení či vyvrácení dočkali v letošním roce. Sony si pochvaluje, jak se aktuálně PS5 daří. Tato generace je pro ně nejúspěšnější v celé historii, co se výnosů týče. Opět se také navýšilo množství aktivních uživatelů. Celkem jich každý měsíc na PS4 a PS5 hraje přes 124 milionů, přičemž vůbec poprvé má větší podíl PlayStation 5.

Několikrát byla řeč i o předplatném PlayStation Plus. Podle statistik stále více hráčů předchází na dražší varianty předplatného. Momentálně má Extra a Premium předplatné zhruba 38 % předplatitelů. I přes to, že se cena na některých trzích zvedala docela nedávno, nás dost možná čeká další zdražování. „PlayStation Plus je pro hráče velmi výhodná a budeme i nadále navyšovat její hodnotu a dynamicky upravovat cenovou strategii, abychom maximalizovali zisk,“ řekl Nišino.

PlayStation nebude první a určitě ani poslední, kdo by opakovaně zdražil svoje předplatné. Hlavně streamovací služby za poslední roky zdražovaly velmi často, stejně tak i konkurenční Xbox Game Pass, který podle nových spekulací čeká další navýšení ceny. Jediná konzistentní společnost je v tomto ohledu Nintendo, kde vás dražší varianta NSO vyjde stále na 999 Kč ročně.

O konkrétních hrách jsme se moc novinek z meetingu nedozvěděli. Můžeme ale počítat s tím, že Wolverine od Insomniac Games v tomto fiskálním roce nevyjde. S Marathonem, po kterém se kvůli nedávnému sporu o krádeži artworků na sociálních sítích trochu slehla zem, se stále počítá na závěr 2025.

Důležité téma je také portování her od PlayStation Studios na PC. Stále platí, že live service hry budou vycházet na konzoli i počítače současně. V případě příběhovek jsou ale prý velmi ohleduplní v tom, kdy a jestli vůbec exkluzivity portovat na další platformy. Je to kvůli tomu, aby PlayStation pro hráče neztratil na hodnotě až příliš. Jak je ale vidět z posledních let, s menšími či většími rozestupy se na PC dostane většina velkých titulů.