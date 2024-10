PlayStation na příští rok chystá koncertní šňůru po celém světě. Ikonická hudba zazní i v pražské O2 areně

PlayStation v rámci oslav 30. výročí připravil další akci a tentokrát netroškaří. V průběhu let 2025 a 2026 se uskuteční koncerty s hudbou z jejich her ve více než 200 městech. Celé to odstartuje příští rok v dubnu koncertem v irském Dublinu. O měsíc později, konkrétně 20. května 2025 dorazí i k nám. Koncert se uskuteční v pražské O2 areně. A naši slovenští sousedé se nemusejí bát, že by o koncertní šňůru přišli. PlayStation: The Concert se chystá i do Bratislavy. Detaily v tomhle případě ale zatím neznáme.

Pokud si chcete ikonickou hudbu z her PlayStationu poslechnout na živo, buďte na značkách už od dnešních 16:00, kdy na oficiálních stránkách začne předprodej vstupenek pro členy komunity PlayStationu. Abyste ho mohli využít, budete potřebovat kód PLAYCONCERT24. Na portálech Ticketmaster a Ticketportal pak budou lístky k dostání od 18. října v 16:00 našeho času. Cenově by jedna vstupenka měla vyjít na 1 290 Kč.

Koncerty se budou převážně soustředit na skladby ze soundtracků her Ghost of Tsushima, The Last of Us, God of War a série Horizon. Právě tato jména patří mezi ty nejzvučnější, které PlayStation v posledních letech provázejí. Zazní ale i hudba z dalších, zatím nejmenovaných titulů. Kromě hudby se mají fanoušci těšit na „ohromující spojení mnohovrstevnatých vizuálních efektů“.

