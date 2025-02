Každý předplatitel PlayStation Plus v březnu získá Dragon Age: The Veilguard. Od vydání přitom uplynulo jen pár měsíců

V měsíčních hrách z nabídky PlayStation Plus se za poslední roky objevila řada velkých jmen. Většinou ale platí, že jde o pár let staré pecky. Proto je celkem překvapivé, že v rámci březnové nabídky si předplatitelé budou moci aktivovat zdarma Dragon Age: The Veilguard. Hra přitom vyšla teprve loni v říjnu. Neuplynulo tedy ani půl roku od její premiéry.

Na Veilguard nešetřili kritikou hráči ani novináři. Studio BioWare ještě víc upustilo od původního konceptu Dragon Age, a tak je nový díl akčnější a příběh je víceméně nalinkovaný bez toho, abyste ho mohli opravdu zásadně ovlivnit svými činy. Na druhou stranu může přilákat hráče, kterým pestřejší barvy a rychlejší akce vyhovují.

Březen samozřejmě nebude jen o Dragon Age. Celkově si s jakoukoliv variantou předplatného od úterý 4. března budete moci aktivovat tři hry. Jako další je na řadě Sonic Colors: Ultimate. Maskot společnosti Sega v posledních letech září hlavně na filmových plátnech. V herním světě to nebylo s posledními pokusy příliš slavné, ale z moderních dílů právě Colors patří mezi to nejlepší.

Verze Ultimate navíc přináší původní verzi ve vylepšené podobě. Zlepšila se grafika, přibyly nové možnosti i celé herní módy. Sonica pak doprovodí další humanoidní zástupci zvířecí říše. Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection obsahuje celkem třináct klasických her od Konami, ve kterých se Želvy nindža objevily koncem minulého století. Máme tady několik kousků z arkád, pokračování z konzolí NES a SNES i jejich kapesní přídavky. Všechny byly upravené do hratelné podoby a některým dokonce přibyly online funkce.

Dragon Age budek dostání pouze ve verzi pro PlayStaion 5. Želvy nindža nabídnou PS4 i PS5 variantu a Sonic Colors: Ultimate vyšel pouze ve verzi pro čtvrtý PlayStation. V rámci zpětné kompatibility si ho ale bez problému zahrajete na současné generaci.

Zdroj: PS.Blog