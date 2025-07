PlayStation Plus oznamuje červencové novinky v herním katalogu. Hlavní hvězdou je Cyberpunk 2077

Další měsíc kromě nové nabídky trojice her zdarma pro každého předplatitele PlayStation Plus znamená také přírůstky do knihoven, kam máte přístup s dražšími variantami Extra a Premium. Jelikož stále probíhají oslavy 15. narozenin této služby, připravil si PlayStation velmi slušnou nadílku, v jejímž popředí je Cyberpunk 2077.

Můžete si tak prožít nezapomenutelný sci-fi příběh v té nejlepší podobě. Je škoda, že součástí předplatného není rozšíření Phantom Liberty. Alespoň že o vylepšení, která hra dostala v rámci updatu 2.0, ani tak nepřijdete. Pokud byste přece jen chtěli mít zážitek kompletní, můžete si nyní rozšíření pořídit s 30% slevou. Místo 799 Kč tak zaplatíte 559 Kč.

Cyberpunk je dostupný už dnes, nabídka se pak dále rozšíří 15. července. Rozhodně zkuste příběhovku Banishers: Ghosts of New Eden. Pracovali na ní tvůrci adventurní série Life is Strange. Je docela přehlížená, ale pro fanoušky emotivních příběhů stojí za to. Společně s vymítačem se v Severní Americe snažíte najít způsob, jak vrátit svoji milou do světa živých, zatímco pomáháte místním obyvatelům.

Na své si přijdou i fanoušci strategií. V Planet Zoo si postavíte vlastní zoologickou zahradu se zvířaty ze všech možných koutů světa. A pokud tohle zrovna není váš ideální druh strategie, vyzkoušet můžete Tropico 6, kde se stanete diktátorem na prosluněném souostroví.

PlayStation Plus Extra a Premium Od 9. července Cyberpunk 2077 (PS4, PS5) Od 15. července Banishers: Ghosts of New Eden (PS5)

Bluey: The Videogame (PS4, PS5)

Planet Zoo (PS5)

Risk of Rain 2 (PS4, PS5)

Tropico 6 (PS4, PS5)

New World: Aeternum (PS5) Od 22. července Abiotic Factor (PS5) Pouze PS Plus Premium Od 15. července Twisted Metal 3 (PS4, PS5)

Twisted Metal 4 (PS4, PS5)

Pokud hledáte zábavu pro svoji ratolest, Bluey: The Videogame se na to hodí skvěle. Sice nevymýšlí nic převratného, ale umně zpracovává příběhy oblíbené postavičky z televizního seriálu. Sami se pak můžete vrhnout na Risk of Rain 2, klasiku rogue-like žánru, kde navštěvujete cizí planety s bohatým arzenálem zbraní a vylepšení v rukách. A rovnou si přizvěte i pár kamarádů ke hraní v kooperaci.

Novinkou v knihovně je také MMORPG New World: Aeternum od Amazonu. Mělo slušný start, ale trpí hlavně na to, že u něj musíte strávit obrovské množství času, abyste se vůbec někam posunuli. Poslední přírůstek můžete očekávat 22. července. Rovnou s vydáním půjde do předplatného survival kooperace Abiotic Factor, ve které se až v šesti hráčích můžete pustit do průzkumu záhadného podzemního komplexu.

S nejdražší variantou PlayStation Plus Premium máte přístup také ke knihovně retro her. Tu 15. července rozšíří také třetí a čtvrtý díl kultovních závodů ze série Twisted Metal. Sony tak chce nalákat pozornost k této značce hlavně proto, že aktuálně vypustili do světa druhou řadu seriálové adaptace.