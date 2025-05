PlayStation Plus v červnu nabídne 4 hry pro všechny. S nejdražší variantou si vyzkoušíte Kingdom Come 2

Dnes startuje každoroční akce Days of Play, během které bude probíhat řada slevových akcí na hry i na hardware. Novinky jsou připravené i pro předplatitele PlayStationu Plus. Už dnes si s jakoukoliv variantou můžete aktivovat Destiny 2: The Final Shape, tedy nejnovější rozšíření. Zbývající tři hry z červnové nabídky můžete získat od 3. června.

Hlavním tahákem je remake hororu Alone in the Dark, jehož původní verze stála u zrodu survival hororu. Návštěva tajemného panství Derceto a hledání strýce, na které si detektiva Carnbyho najala Emily Hartwood, rozhodně stojí za zkoušku, i když v prodejích hra příliš nezazářila.

Fanoušci sportů budou ovšem určitě radši za NBA 2K25. Nejnovější ročník basketbalu se výrazně nevymyká oproti ostatním dílům série, ale svoji práci zastane dobře. Jen je potřeba počítat s tím, že je i tentokrát prolezlý mikrotransakcemi, jak mají sportovky od 2K ve zvyku.

Čtvrtou hrou je Bomb Rush Cyberfunk. Jde o menší titul vycházející ze známé značky Jet Set Radio od Segy. Ta se sice už nějaký pátek na herní scéně neobjevila, ale alespoň si šílenou akrobacii v ulicích města můžete připomenout skrz tohoto duchovního nástupce.

Přírůstky do Game Catalogu

Vedle nabídky her zdarma pro předplatitele rovnou PlayStation odhalil novinky pro jeho knihovny, ke které máte přístup s variantami PS Plus Extra a Premium. Přijdou vhod těm z vás, kteří si chtěli vyzkoušet Destiny 2. Od 4. června bude v Game Catalogu Legacy Collection, která vám zpřístupní veškerý obsah, který vyšel do roku 2024.

Už 29. května si můžete zahrát Another Crab's Treasure, kterému se přezdívá „crab-souls“. I když na pohled vypadá, že by mohlo jít o spin-off SpongeBoba, ve skutečnosti je to vcelku náročná záležitost. Ubisoft 2. června přihodí svoji pirátskou multiplayerovku Skull & Bones. Čtveřici novinek v Game Catalogu uzavře 10. června třetí Grand Theft Auto.

Dvě novinky míří také do retro kolekce. Ty potěší hlavně fanoušky řešení logických hádanek. Jde totiž o klasiky Myst a Riven. Obě můžete v nabídce očekávat 5. června.

Poslední bonus se týká pouze nejvyšší varianty předplatného PlayStation Plus Premium. S ním získáte přístup ke zkušebním verzím některých velkých her, mezi které už dnes přibyde Kingdom Come: Deliverance 2 a Civilization VII. Můžete si tak osahat úvodní hodiny hraní bez dalšího placení.