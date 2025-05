PlayStation Plus v květnu nabízí loňský indie hit, survival s dinosaury a doomovku z univerza Warhammer 40 000

Květnová nabídka her zdarma pro všechny předplatitele PlayStation Plus je podobně šťavnatá jako minulý měsíc. Od úterý 6. května si bez ohledu na úroveň předplatného můžete aktivovat tři hry, mezi které patří i Balatro. Tahle nezávislá karetní hra sklidila hromadu ocenění za loňský rok. Popularitu si vysloužila díky chytlavé herní smyčce, která kombinuje poker a solitaire dohromady s tím, že pravidla upravuje hromada rozmanitých žolíků.

Balatro také navázalo spolupráci se spoustou dalších herních značek. Svůj balíček karet si tak můžete převléknout třeba do stylu Zaklínače, rybářského Dave the Diver, Vampire Survivors nebo Among Us.

Běžného hráče ale nejspíš víc osloví dinosauří přežívačka Ark: Survival Ascended. Studio Wildcard bylo jedno z prvních, které naskočilo na trend survivalů na začátku minulé dekády. V tomhle případě ale nejde o původní verzi Arku. Survival Ascended je vylepšená verze, kterou pohání Unreal Engine 5. Hráči z ní ovšem příliš nadšení nejsou, i když graficky vypadá lépe.

Do třetice si PlayStation připravil něco pro fanoušky čisté akce. Warhammer 40 000: Boltgun si bere inspiraci z klasik FPS žánru, jako je Doom či Quake. Retro nepřipomene jen hratelností, ale i svou pixelartovou grafikou. Proti silám Chaosu zase jednou vyrazíme jakožto člen Vesmírných mariňáků. Jelikož tady nejde o příběh, můžete Boltgun vyzkoušet i v případě, že toto univerzum pořádně neznáte.