PlayStation Plus v listopadu nabídne zdarma tři hry včetně zbrusu nové adaptace Death Note

Od úterý si předplatitelé všech variant PlayStation Plus budou moci uzmout další trojici her, přičemž v listopadu se dostane i na jednu čerstvou novinku. Mezi adaptace slavných anime a manga sérií se zařadí Death Note: Killer Within. Tato dedukční online hra proti sobě postaví dva týmy o pěti hráčích. Abyste vyhráli, musíte vypátrat pravou identitu každého z nich.

Na jedné straně stojí Kira a jeho přisluhovači, kteří se snaží odolat nátlaku geniálního detektiva L. Nesmí dopustit, aby Kira přišel o svůj zápisník smrti, který se skrývá u jednoho ze členů týmu. Koncept to pro příběh Death Note není špatný, ovšem vzhled hry je docela zklamáním. Tvůrci se snažili navodit dojem šachové partie, kterou sehraje Kira proti L. Ale ve výsledku vypadá dosti... svérázně.

Teď už pojďme ke hrám, které dobře známe. Fanoušky arkádových závodů potěší Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged. S více než 130 modely autíček, motorek či čtyřkolek se můžete prohánět po hromadě tratí, které si navíc i sami můžete tvořit díky vestavěnému editoru. Oproti jedničce vývojáři rozšířili variabilitu prostředí a vylepšili hratelnost.

A do třetice tady máme mysteriózní Ghostwire: Tokyo, které patří mezi mé oblíbené hry z posledních let i přes to, že celkem zapadla. Určitě od ní neočekávejte horor, tohle je paranormální akce. Podíváme se do Tokia, ze kterého z ničeho nic zmizeli všichni obyvatelé. Hlavní hrdina se ale díky spojení s duchem stále drží na nohách. Budeme bojovat s monstry z japonského folklóru a odhalíme, co stojí za příchodem záhadné mlhy.