PlayStation Plus v prosinci nadělí tři hry včetně jednoho z nejlepších kooperačních příběhů všech dob

Poslední měsíc v roce přinese další nášup her pro každého předplatitele PS Plus bez ohledu na to, jakou variantu si zrovna předplácí. I tentokrát se to týká trojice her, z nichž je jednoznačně tou největší kooperační adventura It Takes Two od studia Hazelight. Abyste si vůbec mohli zahrát, budete potřebovat spoluhráče. Chopíte se totiž role rozhádaného páru, který se dostal do podivného světa hraček. Aby se dostali zpět do své lidské podoby, musí najít společnou řeč. Jeden bez druhého totiž překážky nepřekonají.

O kvalitách této hry svědčí už jen to, že v roce 2021 vyhrála ocenění TGA za nejlepší hru roku. Její tvůrci od té doby pracují na další novince, kterou by pravděpodobně měli představit na letošních The Game Awards. Pokud tedy už máte It Takes Two za sebou, můžete se těšit na další přídavek do této kategorie kooperací.

Jako další tady máme loňskou strategii Aliens: Dark Descent, která nás zavede na základnu na měsíci Lethe. K naší smůle je skrz na skrz prolezlá Xenomorfy. Jednotka mariňáků si s nimi poradí, ovšem bez dobrého velení to nepůjde. I když mohou Aliens na pohled připomenout sérii XCOM, hratelnost je tady akčnější. Vše probíhá v reálném čase místo toho, abyste s nepřáteli bojovali na tahy.

Do třetice se přidává Temtem. Tohle dobrodružství mělo ambice rovnat se pokémonů. I když takových rozměrů nikdy nedosáhlo, není to špatná alternativa, pokud nemáte konzoli od Nintenda. Budete objevovat, chytat a trénovat potvůrky všeho druhu. Jako obvykle budou všechny hry k dispozici v předplatném od prvního úterý v měsíci, tedy od 3. prosince. It Takes Two a Alieny dostanete ve verzích pro PS5 i PS4, zatímco Temtem je k dostání pouze pro novější konzoli.