PlayStation Plus v říjnu nabídne zdarma předělaný Dead Space, anime horor a wrestling v WWE 2K24

V úterý se obmění hry zdarma, které si může aktivovat každý předplatitel PlayStation Plus bez ohledu na variantu předplatného. Říjnová nabídka je opravdu slušná. V jejím čele stojí kompletní remake hororu Dead Space, který vyšel začátkem minulého roku a sklidil pozitivní reakce od kritiků i hráčů. V roli Isaaca Clarka se podíváme na vesmírnou loď ISS Ishimura, jejíž posádka je k nenalezení. Rutinní mise se tak změní na pěkně divokou jízdu.

Doki Doki Literature Club Plus trochu klame tělem. Na první pohled vypadá jako klasický grafický román, kterých vychází na asijském trhu hromada. Ve skutečnosti se ale za anime stylizací skrývá znepokojivý horor. Víc prozrazovat nebudeme. Čím méně budete před hraním vědět, tím víc vás Doki Doki překvapí. Ve verzi Plus navíc najdete dodatečný obsah, který dále rozšiřuje původní příběh.

A do třetice má říjnová nabídka něco pro fanoušky pořádných bitek. WWE 2K24 oslavuje 40 let WresleManie. Ve hře si můžete prožít ikonické momenty, stát se manažerem celé show nebo se vrhnout do boje v roli jednoho z mnoha známých bojovníků. Máme tady jména jako Andre the Giant, Undertaker nebo John Cena.

WWE a Doki Doki bude k dispozici ve verzích pro čtvrtý i pátý PlayStation, zatímco Dead Space si zahrajete pouze na pětce.

Zdroj: PS.Blog