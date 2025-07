PlayStation Plus v srpnu nabídne jednu z nejlepších souls-like her i české DayZ

Blíží se konec měsíce, což znamená čas na oznámení dalších her zdarma pro všechny předplatitele PlayStation Plus od úterý 5. srpna. Dominantou srpnové nabídky je Lies of P, souls-like akce od jihokorejského studia Round8, které osobitým stylem zpracovalo klasický příběh o Pinocchiovi. Místo pohádky nás čeká pořádná řežba s mechanickými loutkami, které se obrátily proti vlastním tvůrcům.

Lies of P zdatně staví na základech série Dark Souls a jako jedna z mála her je jí schopna sekundovat ve všech směrech. S nedávnou aktualizací se navíc stala přístupnější pro hráče, kteří mají problém s náročností. Nově ve hře najdete nastavení obtížnosti. Skrz PS Plus se dostanete pouze k základní hře, čerstvé rozšíření Overture si budete muset dokoupit samostatně.

Pokud místo máchání čepelí raději střílíte, můžete se místo toho pustit do českého DayZ, které je i na konzolích velmi populární. Hra vás vyplivne na rozsáhlé mapě, kde musíte hledat zdroje, vyhýbat se nebezpečí, případně hledat spojence a vytvářet s dalšími hráči skupinky, na které si jen tak někdo nepřijde.

DayZ je stále oblíbené mezi fanoušky role-play hraní, což znamená, že se chováte tak, jako byste ve virtuálním světě skutečně žili. Stejně jako u Lies of P ani v tomhle případě nedostanete rozšíření. Frostline přidává ledovou mapu, kde ke všem ostatním problémům přibyde nutnost starat se o dostatek tepla.

Do třetice si můžete aktivovat anime bojovku My Hero One's Justice 2. Stejně jako většina dalších adaptací slavných anime a manga sérií je to arénová rubačka, ve které pokračuje příběh žáků třídy 1-A. Patří mezi ty méně povedené, takže pokud nepatříte mezi velké fanoušky, můžete ji bez problému vynechat.