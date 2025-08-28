PlayStation Plus v září rozdá farmaření ve Stardew Valley a další dvě hry z úplně jiných žánrů

Zářijová nabídka předplatného PlayStation Plus se oproti předchozím měsícům může zdát o trochu chudší. Všechny tři hry ale můžeme doporučit s klidem na duši. Jako obvykle si je můžete aktivovat od úterý 2. září.
Jednou z her, které dostane každý předplatitel, je Stardew Valley, kde se stanete majiteli zchátralé farmy. Je na vás, abyste jí vrátili zašlou slávu, pěstovali rostliny a chovali domácí zvířata. Stardew Valley díky dlouholeté podpoře pěkně rozšířilo svůj obsah. Vztahy s místními obyvateli můžete dotáhnout až ke sňatku. Pokud by vám ale nestačili virtuální společníci, můžete si do hry přizvat reálné kamarády při hraní v kooperaci.
Oproti tomu jsou Psychonauts 2 úplně jiný zážitek. Hlavní hrdina Raz si splnil dlouholetý sen a dostal se do organizace psychonautů, kteří prozkoumávají různé mysli. Jak na potvoru se k týmu přidává v době, kdy je šéf unesen a vypadá to, že se v řadách psychonautů skrývá donašeč. Pokud vás baví plošinovková dobrodružství, tohle by pro vás měla být povinnost.
Do třetice tady máme Viewfinder, výbornou záležitost tentokrát z ranku logických her. Ponoříte se do virtuální reality, kterou vytvořila partička geniálních vědců. Prostředí se ale rozpadá, což můžete napravit pomocí fotografií. Zachycené snímky můžete promítnout do reality a díky tomu se dostat blíž pravdě o tom, čeho se tenhle experiment vlastně týkal.