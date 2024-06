PlayStation Portal se již připojí k veřejným Wi-Fi. Přiblížil se cloudovému hraní na cestách

Na handheld PlayStation Portal minulý týden dorazila aktualizace přinášející několik nových funkcí. Samo Sony nejvíce mluví o možnosti připojit se k veřejným Wi-Fi sítím.

Tuto možnost již Portal měl i v minulosti, stačilo samozřejmě znát jen přístupové heslo, případně se připojit k volné síti. Nově se však konzole umí připojit i Wi-Fi, které používají tzv. captive portály. Po přihlášení s heslem na nich vyskočí stránka v prohlížeči, kde se například vyplní ještě uživatelské jméno a jiné heslo. Takto to funguje u některých veřejných sítí v hotelech, restauracích, ale třeba též v hromadné dopravě.

Portal si dosud s captive portály, na rozdíl od počítačů či mobilů, nerozumněl. Díky nové aktualizaci je již zvládne, byť s vykřičníkem. Stránku nezobrazí sám o sobě, ale uživateli řekne, aby proces dokončil na mobilu či tabletu. Na nich naskenuje přiložený QR kód, čímž se captive portál zobrazí na nich a po vyplnění se udělí přístupová práva pro přenosnou konzoli.

Sony upozorňuje, že Portal pro veřejné sítě původně vůbec neplánoval, mělo to být zařízení na doma, kde je za kvalitu Wi-Fi zodpovědný sám uživatel. Pravděpodobně tak jde o poslední krok před přidáním cloudového streamování. Zástupci Sony již v minulosti připustili, že je to věc, kterou Portal zvládne. A teď už se ani nemají na co vymlouvat. Připojit se bůhvíjakou veřejnou Wi-Fi přes Remote Play k PlayStationu 5 už co do kvality a stability připojení není tak velký rozdíl oproti cloudu.

Firma dále zlepšila virtuální touchpad na displeji Portalu. Kliknutí nebo pohyb palcem již budou vizuálně znázorněné pomocí blikání a šmouh zůstávajících za prstem.

PlayStation Portal pak nově umí zobrazit zbývající kapacitu akumulátoru i v přesných procentech, nejen čárkách na baterce.

PlayStation Portal kombinující rozpůlený ovladač DualSense s osmipalcovým LCD uprostřed se již prodává i u nás. Ceny startují na 5390 Kč.