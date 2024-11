PlayStation Portal se naučil streamovat hry z cloudu. Zatím jen ty z PS5 a s nejdražší variantou předplatného

Funkce, která trestuhodně chyběla při loňském uvedení handheldu PlayStation Portal, se přeci jen stane skutečností. Zatím jste pro jeho využití museli vlastnit konzoli PS5, ze které se přenášel obraz do vašich rukou. Dnes bude spuštěna beta verze cloudového hraní a bude dostupná u nás i na Slovensku.

K využití handheldu tak už nebudete potřebovat samotnou konzoli. Neobejdete se ale bez předplatného PlayStation Plus, a to v jeho nejdražší variantě Premium za 445 Kč měsíčně, která streamované hraní podporuje i na PS5 jako takové. Celkem bude k dispozici přes 120 titulů včetně Ratchet & Clank: Rift Apart nebo Ghost of Tsushima.

Obraz se do Portalu bude přenášet v rozlišení 1080p při 60 FPS. Tedy pokud na to budete mít dostatečné internetové připojení. Sony doporučuje minimálně 13 Mb/s oběma směry. Na hraní v 720p vám postačí 7 Mb/s.

Při hraní bude k dispozici plná podpora haptiky a možnost synchronizace uložených pozic z cloudu. Po stažení nového updatu se ke cloudovému hraní dostanete skrz nastavení, kde si jeho beta verzi musíte ručně zapnout.

Jelikož jde o betu, chybí některé vychytávky. Největším negativem je, že Portal může streamovat pouze hry pro PS5. V knihovně předplatného je přitom slušná nabídka her i z předchozích generací. Stejně tak si nevyzkoušíte ani Game Trials a nemůžete si zahrát hry, které jste si sami koupili, pokud nejsou zahrnuty v knihovně.

Přijdete také o systémové drobnosti. Musíte se obejít bez party chatu, pozvánek do hry, tvorby screenshotů a 3D audia. Postupně by měly přicházet další updaty, které snad vše chybějící doplní.

Cloudové hraní trochu zastínilo další novinku v rámci updatu. Portal bude také mít vylepšené možnosti úpravy hlasitosti zvuku. Měla by jít o něco více snížit. Navíc si budete moci upravit nastavení přímo v PlayStation Linku.

