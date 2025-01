PlayStation přijde o samurajskou exkluzivitu. Rise of the Ronin vyjde v březnu na PC

V loňském roce vyšlo několik her pro PlayStation 5, které byly jen časovými exkluzivitami a bylo jasné, že se časem objeví minimálně na PC. První vlaštovkou je akční RPG od Teamu Ninja. Rise of the Ronin je velmi dobrý mix samurajské akce s trochou Dark Souls, to vše zabalené do několika rozlehlých regionů z dob feudálního Japonska, o čemž se můžete přesvědčit v naší recenzi. Na Steam tahle chuťovka dorazí 10. března.

Oproti současné konkurenci strádá hlavně po grafické stránce, ale pokud vám jde hlavně o hratelnost, máte naše doporučení. Navíc vás nebude stát přehnanou pálku. Pořídíte ho za 50€, což je zhruba 1 250 Kč. Rise of the Ronin v PC verzi navíc dostane několik vylepšení. Jestli na to váš stroj stačí, můžete si zahrát až v rozlišení 8K při 120 FPS. Uživatelské rozhraní a ovládání bude samozřejmě upravené tak, aby bylo použitelné s kombem klávesnice a myši.

S předobjednávkou získáte jako bonus do začátku sadu brnění, katanu a čtveřici šermířských stylů. Jen si před koupí trochu pokliďte na disku. Rise of the Ronin totiž vyžaduje 180 GB volného místa. Ohledně dalších hardwarových požadavků ale nejde do extrémů, jako některé dnešní novinky. Doporučuje se grafická karta GeForce RTX 2080 Super nebo AMD Radeon RX 6700XT, ale zahrajete si i s kartami bez podpory ray tracingu.