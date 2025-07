PlayStation už nemusí být exkluzivní. Sony chce vydávat hry i pro Xbox a Nintendo

Sony již pravidelně vydává své největší herní hity i pro PC, avšak aktivní chce být i na konkurenčních konzolích. Naznačuje to alespoň nový pracovní inzerát, ve kterém Sony Interactive Entertainment hledá člověka pro americkou pobočku v San Mateo na pozici Senior Director, Multiplatform & Account Management.

„Ve své roli ředitele pro víceplatformní a obchodní správu, podřízeného viceprezidentovi pro obchodní řízení, budete hrát klíčovou vedoucí roli při formování a realizaci globální obchodní strategie pro softwarové tituly PlayStation Studios napříč všemi digitálními platformami mimo hardware PlayStation, včetně Steam, Epic Games Store, Xbox, Nintendo a mobilních zařízení. Tato role nese odpovědnost za optimalizaci ziskovosti titulů, zajištění mezioborové koordinace a vedení výkonného týmu zaměřeného na expanzi na více platformách, střednědobé obchodní plánování a správu partnerů mezi platformami,“ stojí v inzerátu.

Pro Sony není vydávání her na konkurenčních platformách úplnou novinkou, ale dosud šlo jen o sporadické záležitosti. Pro Xbox a Switch například vyvíjí sportovní sérii MLB: The Show, kde ovšem firma musí plnit licenční podmínky americké baseballové asociace, která logicky chce co největší zásah hry.

Pro Switch ale loni Sony vydala i Lego Horizon Adventures a za měsíc vyjde pro Xbox Series multiplayerová střílečka Helldivers 2. V obou případech ale jde o tituly, které vyvinula studia třetích stran, zatímco Sony se opravdu stará jen o financování a vydání.

Z inzerátu pochopitelně není patrné, jestli firma na cizí konzole pustí své klenoty jako The Last of Us, God of War, Horizon, Spider-Man, Uncharted nebo Astro Bot. Minimálně v případě chystaných multiplayerových live service titulů (Marathon, Fairgame$…) je však jisté, že pro PlayStation nebudou exkluzivně, protože pro úspěch takových typů her je klíčová co největší komunita hráčů.