PlayStation ve středu večer ukáže své novinky. State of Play potrvá necelou hodinu

Šuškandy bylo dost, konečně PlayStation oficiálně potvrdil, že se chystá další ze série prezentací State of Play. Nemusíme na ni čekat dlouho, proběhne rovnou zítra, tedy 12. února ve 23:00 našeho času. Premiéru můžete sledovat na Twitchi nebo na YouTube. Celkem nás čeká víc než 40 minut oznamování novinek, během kterého se dostanou na scénu vybrané hry od studií z celého světa.

Podrobnosti zatím nevíme, ale pár věcí během posledních dní prosakuje. Tou nejvýraznější jsou remastery série God of War. Konkrétně má jít o díly, kdy jsme s Kratem vyvražďovali božstva Olympu. Rozhodně to nezní špatně, ale určitě by si návrat kromě hlavních dílů zasloužily i dodatky, které vyšly na PSP.

Ještě je teda jedna věc, se kterou raději nepočítejte. Bloodborne brzy oslaví 10. narozeniny. Je to jen pár týdnů, co Sony stáhnula několik fanouškovských projektů. Navíc se hudba ze hry stala součástí koncertové šňůry PlayStation The Concert. Že by se přeci jen fanoušci dočkali překvapení k nadcházejícímu výročí?