PlayStation zrušil další dva live service projekty. Jeden z nich měl rozšířit univerzum God of War

Nedají si říct a nedají si říct... Zaměření na vývoj live service her, tedy her jako služeb, které se po vydání neustále rozšiřují o nový obsah, nadělalo PlayStationu za poslední roky více škody než užitku. Začátkem loňského roku se sice zadařilo Helldivers 2, ale úspěch smetl kolosální průšvih jménem Concord. Naughty Dog už dříve zrušil připravované online Last of Us a Marathon od Bungie také nevypadá, že jeho vývoj jde zrovna hladce. Chystal se i kooperační Spider-Man. Nyní se přidávají další dva projekty z této kategorie, které nikdy nevyjdou.

Studia Bend a Bluepoint jsou obě velmi známá jména. Byla postavena na úspěchu klasických her pro jednoho hráče a stejně jako v případě Naughty Dog zůstává rozum stát nad tím, proč tyto týmy nepokračovaly v tom, díky čemu jejich hry prodávaly desítky milionů kopií.

Zrušení projektů v obou studiích „na základě nedávné revize“ potvrdil pro Bloomberg mluvčí Sony. Dodal také, že PlayStation bude pokračovat ve vývoji singleplayerovek i online her. Dobrou zprávou alespoň je, že by nemělo dojít k další vlně propouštění. Toho jsme si ostatně zažili dost v loňském roce.

Co vznikalo v Bend Studios po Days Gone, nemáme tušení. Jason Schreier na BlueSky ale potvrdil, že v případě Bluepointu šlo o live service hru, která měla být postavená na značce God of War. Říkáte si, jak by tohle vůbec fungovalo? Říkám si to samé. Snad se tedy PlayStation konečně vrátí k tomu, co jeho fanoušci mají rádi. Minimálně jeden velký online projekt ale stále připravují. Tím je MMO Horizon, na kterém podle všeho na vývoji spolupracuje s jihokorejským NCSoftem.

Zdroj: Bloomberg