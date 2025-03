Plíživý skřet Styx letos opět vytáhne svoji kudlu. V Blades of Greed dostane větší svobodu i vlastní vzducholoď

Her zaměřených čistě na stealth ve velké produkci vzniká málo. Styx ale po pokračování z roku 2017 ale neřekl svoje poslední slovo. Studio Cyanide představilo další kapitolu s podtitulem Blades of Greed, která by měla vyjít ve čtvrtém kvartálu letošního roku na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X.

Prozkoumáme nová zákoutí kontinentu Iseria a v hledáčku má i tentokrát vzácné kousky Quartzu, což je mocný, a hlavně drahý materiál. Tvůrci slibují, že Blades of Greed přinesou ještě větší volnost. Navyšuje se ale i míra nebezpečí, protože se pomalu schyluje k velké válce, takže vojáci jsou ostražití na každém rohu. Naším hlavním problémem bude inkvizice.

Styx na to tentokrát není úplně sám. Po stopách Quartzu poletí společně s posádkou ve vlastní vzducholodi. Do akce ale přeci jen pořád chodí sólo. Aby proti inkvizitorům měl šanci, dali mu vývojáři do vínku pěknou porci speciálních schopností. Umí ovládnout mysl nepřítele a na krátkou chvíli okolo sebe zpomalit čas. Do vyšších pater se bez problému dostane přitahovacím hákem, dolů ladně slétne s kluzákem na zádech.

Pokud jste předchozí dobrodružství Styxe nehráli, můžete je nyní zakoupit na Steamu za pár korun v rámci výprodeje vydavatelství Nacon. Z jejich portfolia kromě toho můžeme doporučit třeba RoboCop: Rogue City, horor Ad Infinitum nebo rogue-lite akci Ravenswatch, které jsou také výrazně zlevněné.