Po legionářích do středověku. Brněnský tým Ashborne Games pracuje na další hře. Hodlá oživit německou klasiku

Před dvěma lety vyšla povedená taktická strategie Last Train Home, která zpracovává příběh československých legionářů. Jejich cesta skrz transsibiřskou magistrálu se po pár měsících ještě rozšířila s přídavkem Legion Tales. Brněnské studio Ashborne Games už má ale plné ruce práce s dalším projektem, o jehož vývoji dali fanouškům vědět skrz svůj profil na X.

„Chceme vdechnout nový život milované německé klasice: jde o simulaci kombinující strategii, ekonomiku a management ve středověkém prostředí.“ Zatím neprozradili ani jméno projektu, z popisu je každopádně jasné, že by mělo jít o remake či pokračování dobře známé značky. V komentářích padlo několik tipů, co by to mohlo být. Série jako The Guild nebo Knights & Merchants by určitě nebyly špatnými kandidáty.

Více nám prozradí časem. I tento projekt vzniká v rámci vydavatelství THQ Nordic, pod které spadá právě jmenovaná série The Guild. Rádi se necháme překvapit, co si pro nás chystají za novinku.