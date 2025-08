Po legionářích do středověku. Český tým Ashborne Games pracuje na pokračování historické simulace The Guild

V roce 2023 zabodovalo brněnské studio Ashborne Games se hrou Last Train Home. V jejich další novince se podíváme ještě hlouběji do minulosti. Značku The Guild si můžete pamatovat ze začátku tisíciletí, kdy z produkce spadající pod německý JoWooD vyšlo hned několik dílů. Po letech se dostala do rukou tuzemského týmu, který ji chce vrátit na scénu v plné parádě. Datum vydání ale neprozradili a zatím můžeme počítat jen s PC verzí. Podle popisku na Steamu hra nebude obsahovat češtinu.

The Guild si můžete představit jako simulaci středověkého života, kde se z obyčejného chasníka, který se zabydluje v novém městě, můžete stát řemeslníkem, věhlasným kupcem a dotáhnout to třeba na post politika. Vývojáři se hodlají vrátit ke kořenům série, inspiraci si berou hlavně z jedničky, což dokazuje i podtitul Europa 1410. Začínáte jako prosťáček s malým podnikem, postupně budujete vlastní dynastii, rozšiřujete svůj vliv a postavení rodiny.

I když se vypracujete mezi městskou smetánku, politika vám nedá ani na chvíli pokoj. Se vstupem na radnici se rozjíždí šaráda úplatků, intrik, využívání vlivu nebo podplácení. Vzájemné vztahy s měšťany na těch správných místech jsou zásadní v tom, abyste nakonec dosáhli svého. Pokud byste na postavy ovládané umělou inteligencí vyzráli příliš snadno, můžete se pustit i do multiplayeru až pro 12 hráčů. Je na vás, jestli si vzájemně pomůžete, nebo naopak jeden druhému podkopnete nohy.

Od vydání posledního dílu série The Guild sice uplynuly jen 3 roky, ale ve srovnání s trojkou nový díl vypadá na pohled jednoznačně o dost lépe. Tvůrci si dávají záležet na tom, aby vám při hraní navodili tu pravou atmosféru realistického historického města, které se časem rozrůstá a vyvíjí.