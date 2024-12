Nezapomenutelný herní rok 2004. Pařili jsme Unreal, Half-Life 2, Underground 2 a San Andreas

1 / 25



Half-Life 2 Hra, která způsobila revoluci v herních technologiích a žánru stříleček z pohledu první osoby. Tak je častokrát označovaný druhý Half-Life. Opět se v hlavní roli ukázal Gordon Freeman, který se v prvním díle snažil napravit to, co sám v Black Mesa způsobil. Jeho příběh pokračuje na Zemi okupované mimozemskými formami života. Přírodní zdroje byly vyčerpány a populace se snižuje každým dnem. Half-Life 2 udělal velký pokrok v oblasti herní fyziky a Valve to hráčům dávalo najevo na každém kroku. V Gordonově arzenálu nechybí Gravity Gun, se kterou můžete volně manipulovat s valnou většinou okolních předmětů. Hodnocení recenzentů: 96 % (z 81 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 170 412 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Xbox, Xbox 360, PlayStation 3

Žánr: střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Source

Vydavatel: VU Games

Vývojář: Valve Software

Datum vydání: 16. 11. 2004 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 2 / 25 Grand Theft Auto: San Andreas Po výletu do Vice City se Rockstar rozhodl sérii Grand Theft Atuo posunout na vyšší level. V San Andreas si prožijete příběh gangstera Carla Johnsona, který se do svého rodiště vrací po delší době, kdy umírá jeho matka. Město se za dobu jeho nepřítomnosti dost změnilo. CJ má ale větší ambice, které se týkají i dalších měst a venkova, kam během hraní také zamíříte. Znovu jsme hráli Grand Theft Auto: San Andreas. Gangsterka, kterou ani ledajaká novinka nepřekoná Volnost je základním stavebním kamenem San Andreas. I když vás hra provede příběhem skrz hlavní mise, můžete se věnovat spoustě vedlejších aktivit. Do toho patří například cvičení, nakupování, závody nebo práce v roli hasiče. Atmosféru pak dokresluje skvěle vybraný soundtrack. Hodnocení recenzentů: 95 % (z 80 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 82 115 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox, Xbox 360, iOS, Android, Xbox One, Xbox Series S|X, PlayStation 5, Nintendo Switch

Žánry: adventura, závodní hra, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: RenderWare

Vydavatel: Rockstar Games

Vývojář: Rockstar North

Datum vydání: 26. 10. 2004 Digitální distribuce: Steam, Google Play, Apple App Store

Pokračování 3 / 25 Halo 2 Poté, co se Master Chiefovi podařilo překazit plány Covenantu, se tato frakce mimozemšťanů nehodlá vzdát. Připravují překvapivý útok na Zemi, ale ten jim kvůli obraně jednotek UNSC moc nevyjde. Master Chief ale nelení a své nepřátele pronásleduje. Během toho objeví další prstenec Halo a spolu s ním odhalí i dlouho skrývaná tajemství. Kromě příběhové kampaně si Halo 2 vysloužilo oblibu také díky výbornému multiplayeru. Hráči mohli hrát na rozdělené obrazovce i online na několika různých mapách. Díky systému playlistů zápasy neustále pokračovaly s novými mapami a herními módy. Hodnocení recenzentů: 95 % (z 91 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 87 % (z 1 884 hodnocení) Platformy: PC, Xbox, Xbox One

Žánr: střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Herní engine: Havok Physics

Vydavatel: Microsoft Game Studios

Vývojář: Bungie

Datum vydání: 9. 11. 2004

Pokračování 4 / 25 Prince of Persia: Warrior Within Po osvobození paláce v Sands of Time se mladý princ z Persie vydává do temného podsvětí, kde ho nahání nesmrtelná inkarnace osudu jménem Dahaka. Jeho cesta ho zavede do pekelného jádra prokletého ostrova, kde ho čekají i další nepřátelé a ta největší nebezpečí, jaká si člověk může představit. Princ se naučil nové schopnosti v parkouru i souboji. Jako hlavní zbraň si osvojil dvojici mečů, ale může používat i zbraně svých nepřátel. S novými pohyby jsou souboje více komplexní a jelikož je oproti ostatním Prince of Persia tento díl temnější, tak i boje s nepřáteli mají brutálnější ráz. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 55 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (83 % od 3 060 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox, PSP, GameCube

Žánry: adventura, mlátička, plošinovka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a dabing

Herní engine: Jade

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft Montreal

Datum vydání: 30. 11. 2004 Digitální distribuce: Steam, GOG

Pokračování 5 / 25 World of Warcraft S posledními expanzemi se pohled na World of Warcraft hodně změnil, ale v době vydání šlo o něco jedinečného. Hráči nadšeně běhali po Azerothu, který do té doby znali pouze z trilogie strategií. V roli hrdinů plní spoustu rozmanitých questů. WoW nabízí spoustu možností. Od zakládání gildy, získávání toho nejlepšího vybavení až po PvP souboje, které se v dalších expanzích dočkaly mnohých vylepšení. Která expanze pro World of Warcraft je nejlepší? Po 20 letech jsme seřadili všechna rozšíření World of Warcraft se velmi rychle stal nejhranější MMORPG, které i do dnešních dní drží několik rekordů. S expanzemi se hra ještě mnohonásobně rozrostla. V komunitě mezi ty nejoblíbenější patří Burning Crusade a Wrath of the Lich King, se kterými přibyly i jedny z nejlepších raidů v celé historii této hry. Hodnocení recenzentů: 93 % (z 57 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 75 % (z 3 270 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: adventura, RPG

Herní režimy: více hráčů, MMO

Vydavatel: Blizzard Entertainment

Vývojář: Blizzard Entertainment

Datum vydání: 23. 11. 2004

Pokračování 6 / 25 DOOM 3 Třetí Doom je jiný než jeho předchůdci a kvůli tomu mezi fanoušky nepatří mezi nejoblíbenější díly této série. Kdybychom se oprostili od toho, že Doom má být brutální rychlá akce, tak by přírůstek z roku 2004 byl dost možná považovaný za výbornou hororovku. Musíte se opět vypořádat s invazí démonů ze samotného pekla na stanici Union Aerospace Corporation. Jako jeden z posledních přeživších na stanici se musíte vydat na cestu do pekla a zase zpět. I když je Doom 3 oproti ostatním dílům pomalejší, tak akce tady rozhodně nechybí. V ní využijete ikonický arzenál zbraní, kde nechybí brokovnice nebo motorová pila. O rok později se dočkal také rozšíření Resurrection of Evil. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 83 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 7 519 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Xbox, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4, Nintendo Switch

Žánr: střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: id Tech 4

Vydavatel: Activision

Vývojář: id Software

Datum vydání: 3. 8. 2004 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 7 / 25 Fable Fabel ve své době patřil k důvodům, proč si hráči kupovali původní Xbox. Jde o jedinečné RPG, ve které najdete mechaniky, které mnohokrát chybí i v současných hrách. Musíte se starat o reputaci u obyvatel Albionu. Pokud budete zabíjet monstra a chránit vesničany, dostanete pár bodů k dobru. Rozveďte se ale s manželkou nebo ji obětujte při démonickém rituálu a hned budete za záporáka. Studio Big Blue Box myslelo na spoustu drobných detailů a ještě více oproti původní verzi najdete ve vylepšených vydáních s podtitulem The Lost Chapters a Anniversary, která rozšiřuje příběh a vylepšuje grafiku. Po Xboxu se Fabel také o rok později dostal i na PC. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 87 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 84 % (z 290 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, Xbox, Xbox 360

Žánry: adventura, RPG

Herní režim: jeden hráč

Herní engine: Gamebryo

Vydavatel: Microsoft Game Studios

Vývojář: Big Blue Box

Datum vydání: 14. 9. 2004

Pokračování 8 / 25 Far Cry Studio Crytek je spojované převážně s jejich FPS sérií Crysis. Ještě před tím se ale podepsali pod prvním dílem Far Cry, které si hráči dnes spojují hlavně s Ubisoftem. I tehdy v jeho vydání hrál roli, ale pouze jako vydavatel. V roli Jacka Carvera jste se vydali na tajemné souostroví, kde jakožto bývalý člen speciálních jednotek pátráte po zmizelém novináři. V pestrém prostředí pokrytém deštným pralesem už tehdy vaši nepřátelé nebyli úplně hloupí. Když vás některý spatřil, tak se mohlo stát, že si zavolá o pomoc a nezačne po vás bezmyšlenkovitě střílet. Díky větší rozloze herních map jste mohli taktizovat a zvolit tak vlastní cestu, jak přistoupíte ke střetům s nepřáteli. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 72 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (81 % od 8 829 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 2, Xbox, Wii

Žánr: střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: rozhraní a dabing

Herní engine: CryEngine

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Crytek

Datum vydání: 23. 3. 2004 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Pokračování 9 / 25 Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords The Sith Lords je i přes svůj požehnaný věk stále považované za jedno z nejlepších RPG, které kdy v univerzu Star Wars vznikly. Podíváme se na příběh odehrávající se 5 let po událostech prvních Knights of the Old Republic. Sithští lordi pronásledují rytíře Jedi, kterých už zbývá jen pár, a nejsou daleko od ovládnutí Staré republiky. Jakožto jeden z posledních rytířů Jedi se vydáte na cestu za opětovným spojením se Sílou. Je na vás, jak se příběh bude dál odvíjet. Jak u Bioware dříve bývalo zvykem, vaše volby mají znatelný vliv a můžete skončit jak na světlé, tak temné straně Síly. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 67 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 20 364 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Xbox, iOS, Android, Nintendo Switch

Žánry: adventura, RPG, strategie

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Odyssey

Vydavatel: LucasArts

Vývojář: Obsidian Entertainment

Datum vydání: 6. 12. 2004 Digitální distribuce: Steam, GOG, Apple App Store, Google Play

Pokračování 10 / 25 Need for Speed: Underground 2 Bývaly doby, kdy byla série Need for Speed na vrcholu arkádových závodních her. Underground 2 je pro mnohé stále tím nejlepším. Jakožto nováček jste zavítali do města Bayview, kde jste v ulicích rozsvícených pouličními lampami a vývěskami pořádali nelegální závody. Postupně přišla nová auta, tuning a další vychytávky. Nebylo by to ale ono ani bez skvělého soundtracku. Po městě se pořádají různé druhy závodů. Kromě klasik jako okruhy nebo sprint se také můžete pustit do driftů a dragu. I když se jedná o velmi oblíbený díl, tak ho bohužel neseženete na žádné digitální distribuci. Patří sice pod giganta EA, ale ten na Underground 2 z nějakého důvodu zapomíná. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 39 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 87 % (z 359 hodnocení) Platformy: PC, PlayStation 2, Xbox, GameCube, Game Boy Advance, DS, PSP

Žánr: závodní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, dělená obrazovka

Herní engine: EAGL 2

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: EA Canada

Datum vydání: 15. 11. 2004

Pokračování 11 / 25 The Sims 2 Simulátorů života v herní historii vznikla spousta, ale tím nejznámějším je bezesporu Sims. V pokračování prvního dílu bylo vylepšeno prakticky všechno, co studio Maxis představilo v roce 2000. Více možností, životní cíle, potřeby i nebezpečí. Se svým simíkem si můžete prožít 6 životních etap. Druhý díl také představil genetiku a díky tomu se děti více podobají rodičům. Už u Sims 2 EA začalo s vydáváním spousty placených doplňků, které sice přidávaly hodně obsahu, ale také pěkně provětraly vaši peněženku. Mezi ně patří třeba život na univerzitě nebo Nightlife s upíry. Postupně do hry přibyli také mazlíčci nebo střídání ročních období. Hodnocení recenzentů: 90 % (z 61 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 85 % (z 1 000 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 2, Xbox, Game Boy Advance, PSP, GameCube, DS

Žánry: RPG, simulátor, strategie

Herní režim: jeden hráč

Herní engine: The Sims 2 Engine

Vydavatel: EA Games

Vývojář: Maxis

Datum vydání: 14. 9. 2004

Pokračování 12 / 25 Vampire: The Masquerade - Bloodlines Jakožto nově přeměněný upír se musíte začlenit do komunity zdejšího podsvětí v Los Angeles na začátku 21. století. Vaše postava může patřit do několika různých klanů a podle toho se pak odvíjí její schopnosti. Nesmíte ale nikdy zapomínat na dodržování pravidel maškarády. I když potřebujete pít lidskou krev, nikdy nesmíte před normálními lidmi odhalit, že vůbec nějací upíři existují. V Bloodlines je důležitá volnost ve vývoji postavy a vašich rozhodnutích. Příběh můžete značně ovlivnit. Nechybí tady ani vedlejší mise. Je na vás, jestli budete hrát z pohledu první nebo třetí osoby. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 61 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 12 053 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánr: RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Source

Vydavatel: Activision

Vývojář: Troika Games

Datum vydání: 16. 11. 2004 Digitální distribuce: Steam, GOG

Pokračování 13 / 25 Hitman: Contracts I když jsou Contracts třetím dílem série Hitman, tak slouží zároveň jako remake původního Hitman: Codename 47 a pokračování Silent Assassin. V misích z prvního dílu tak můžete využívat nových možností a přibylo i několik dodatečných misí, ve kterých se podíváme do minulosti plešatého agenta. Neplatí žádná pravidla a je jen na vás, jak přistoupíte k odstranění vašeho cíle. S agentem 47 se vydáte do různých lokací po celém světě, kde je potřeba vyřídit teroristy a bossy podsvětí. V době svého vydání byly Contracts chváleny nejen za širokou škálu možností, ale také za soundtrack a pokročilou umělou inteligenci. Hodnocení recenzentů: 78 % (z 44 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (86 % od 2 321 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 2, Xbox

Žánr: střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Glacier

Vydavatel: Eidos Interactive

Vývojář: Io Interactive

Datum vydání: 20. 4. 2004 Digitální distribuce: Steam, GOG

Pokračování 14 / 25 Star Wars: Battlefront Mutliplayerová akční střílečka, ve které můžete prožít ikonické bitvy z oblíbeného univerza Star Wars. Hrát můžete za různé typy vojáků s odlišným vybavením, používat vozidla nebo obsadit střelecké věže. To všechno využijete v bitvách o obsazení různých planet. I když je Battlefront spíše záležitostí pro více hráčů, nabízí i několik singleplayerových módů. Kromě Instant Action a Galactic Conquest jsou k dispozici i příběhové Historical Campaigns, ve kterých si můžete prožít ikonické okamžiky z prvních šesti filmových epizod Star Wars. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 55 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 3 758 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 2, Xbox, Xbox One, Xbox Series S|X, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch

Žánr: střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Zero

Vydavatel: LucasArts

Vývojář: Pandemic Studios

Datum vydání: 20. 9. 2004 Digitální distribuce: Steam, GOG

Pokračování 15 / 25 Metal Gear Solid 3: Snake Eater V alternativní realitě v 60. letech minulého století se v roli Naked Snakea vydáváme na další tajnou misi. Vše začíná v Sovětském svazu, kde má Snake osvobodit vědce Sokolova, který se moc dobře vyzná ve výrobě zbraní. Bohužel to ale moc nevyjde, ale tím náš příběh nekončí. Konflikt mezi světovými velmocemi se stále více vyhrocuje a Snake ho musí vyřešit pěkně potichu. Snake Eater je prequelem pro předchozí díly série Metal Gear Solid. Díky výbornému vyprávění příběhu, sympatickému protagonistovi a perfektně zpracovaným mechanikám se i dnes Snake Eater dostává do nejrůznějších výběrů nejlepších her. Hodnocení recenzentů: 91 % (z 68 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 84 % (z 2 009 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 2, 3DS, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch

Žánry: adventura, střílečka, taktická hra

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Konami

Vývojář: KCEJ

Datum vydání: 17. 11. 2004

Pokračování 16 / 25 Ratchet & Clank: Up Your Arsenal Známá dvojice z oblíbených 3D skákaček se v tomto díle vůbec poprvé setkala se záporákem doktorem Nefariem. Ten jim dělá problémy i v pokračováních. V Up Your Arsenal mu musí zabránit v dobytí planety Veldin, která je shodou okolností Ratchetovým domovem. Je to první díl Ratcheta & Clanka, ve kterém byl představen multiplayer. Autoři sklízeli slova chvály za to, že se jim netradiční žánr pro hraní ve více hráčích podařilo výborně přenést do online světa. Nechyběly módy jako Deathmatch, Capture The Flag nebo Siege. Multiplayer už si ale dnes bohužel nezapnete, protože online služby pro Up Your Arsenal byly ukončeny v roce 2012. Hodnocení recenzentů: 91 % (z 65 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 90 % (z 635 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation Vita, PlayStation 2, PlayStation 3

Žánry: adventura, plošinovka, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, dělená obrazovka

Vydavatel: SCEA

Vývojář: Insomniac Games

Datum vydání: 3. 11. 2004

Pokračování 17 / 25 Battlefield Vietnam Válečný konflikt ve Vietnamu není mezi hrami moc prozkoumané období. Kromě českého Vietcongu do něj zabrousil také druhý díl série Battlefield. Bojovali jsme na rozlehlých mapách inspirovaných reálnými událostmi jako operace Flaming Dart, bitva o Hue nebo Ho Či Minova stezka. V multiplayeru jste si mohli zahrát za obě strany s ikonickými zbraněmi. Nechybí ani možnost používat vozidla. Na většině map je úkolem vašeho týmu zabrat kontrolní body, kde se následně mohou spawnovat vaši spojenci. O rok později Battlefield Vietnam vyšel také ve verzi Redux, ve které přibylo několik nových map, vozidel a zcela nový mód založený na Battlefieldu 1942. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 48 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 78 % (z 154 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánr: střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Herní engine: Refractor Engine

Vydavatel: EA Games

Vývojář: Digital Illusions

Datum vydání: 14. 3. 2004

Pokračování 18 / 25 Mortal Kombat: Deception Nejlepší bojovníci Země se v šestém díle série Mortal Kombat snaží zamezit oživení dračího krále Onaga, který má v úmyslu ovládnout všechny existující říše. Finální bitvu svedou s čaroději Shang Tsungem, Quan Chim a bohem hromu Raidenem. Soupiska hratelných bojovníků čítá 26 postav, přičemž nechybí klasiky jako Liu Kang, Baraka nebo Mileena. Mezi nováčky se pak ukázali Hotaru nebo Kobra. Součástí hry je také mód Konquest, který kombinuje bojovku s prvky žánru akčních RPG. V něm hráč odhaluje minulost Shujinka, který je důležitou součástí hlavní příběhové linie. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 53 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 81 % (z 53 hodnocení) Platformy: PlayStation 2, Xbox, GameCube, PSP

Žánry: bojová hra, puzzle

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, dělená obrazovka

Vydavatel: Midway

Vývojář: Midway

Datum vydání: 4. 10. 2004

Pokračování 19 / 25 The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth Strategie v reálném čase a do dnešních dní jedna z nejlepších herních adaptací světa Pána prstenů. The Battle for Middle-earth je založena na filmové trilogii Petera Jacksona. Během hraní mezi bitvami uvidíte i krátké klipy z filmů. Postavám pak hlasy propůjčilo i několik filmových herců. Kampaň si můžete projít za obě strany konfliktu. Prožijete si tak výpravu do Morie, bitvu o Helmův žleb nebo entské dobývání Isengardu. Oproti tomu na Sarumanově straně obsadíte Rohan a povedete útok na Gondor. Velmi oblíbená byla také multiplayerová část, ale její oficiální podpora byla ukončena v roce 2010. Z důvodu vypršení licence už si navíc Battle for Middle-earth nemůžete oficiálně pořídit na žádné digitální distribuci. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 42 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 88 % (z 333 hodnocení) Platforma: PC

Žánry: strategie v reálném čase, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: SAGE

Vydavatel: EA Games

Vývojář: EA LA

Datum vydání: 6. 12. 2004

Pokračování 20 / 25 Metroid Prime 2: Echoes Vedle hlavní série Metroidu existuje také akce z pohledu první osoby Metroid Prime. V Echoes opět hraje hlavní roli lovkyně odměn Samus Aran, která má za úkol zachránit mariňáky Galaktické Federace blízko planety Aether, domovu rasy známé jako Luminoth. Zanedlouho ale zjistí, že je tady hrozba z alternativní dimenze, se kterou se musí vypořádat. Echoes získaly několik ocenění za výbornou grafiku, atmosféru a hudbu. Kromě příběhové kampaně zahrnuje i multiplayer až pro čtyři hráče. Lze hrát i na rozdělené obrazovce. V šesti různých arénách si můžete zahrát módy jako Deathmatch nebo Bounty. Hodnocení recenzentů: 92 % (z 60 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 88 % (z 452 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: Wii, GameCube

Žánry: adventura, plošinovka, puzzle, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Herní engine: RUDE

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Retro Studios

Datum vydání: 15. 11. 2004

Pokračování 21 / 25 Thief: Deadly Shadows Garrett je mistrem mezi zloději. Plíží se ve stínech, dokáže odemknout každý zámek a vloupat se i do té nejstřeženější místnosti. Ve světě, kde spolu technika a magie koexistují, se bohatí okrádají mezi sebou a nehodlají se dělit ani s nikým z chudších vrstev. Garrett se jen snaží v klidu se věnovat své práci, ale vždy to nevyjde podle jeho plánů. Plížení stíny je zásadní mechanika Thiefa. Garrett je sice mistr v loupežíš, ale při přímém střetu s nepřítelem už to tak jednoduché není. Obzvlášť pokud se jich na něj vrhne víc najednou. Má ale dostatek nástrojů a technik, díky kterým se strážným může vyhnout. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 61 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (81 % od 2 121 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Xbox

Žánry: adventura, střílečka, simulátor

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine

Vydavatel: Eidos Interactive

Vývojář: Ion Storm

Datum vydání: 25. 5. 2004 Digitální distribuce: Steam, GOG

Pokračování 22 / 25 Unreal Tournament 2004 Unreal Tournament 2004 byl největším konkurentem pro Quake III Arenu. V deseti různých herních módech jste se mohli vyřádit na bojištích sólo i v týmech. Do bitvy se může zapojit až 32 hráčů najednou. Nechybí módy jako Capture the Flag, Deathmatch nebo Last Man Standing. Hráč musí spoléhat hlavně na své schopnosti. Všichni mají k dispozici stejné zbraně a je na vás, jak je dokážete využít. Můžete využít i vozidla, která se objevují hlavně v módech Onslaught a Assault. Zahrát si můžete na více než 100 mapách, které vytvořilo nejen Epic Games, ale s troškou přispělo také studio Digital Extremes. Hodnocení recenzentů: 93 % (z 48 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 3 983 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánr: střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 2.5

Vydavatel: Atari SA

Vývojář: Epic Games

Datum vydání: 16. 3. 2004 Digitální distribuce: Steam, GOG

Pokračování 23 / 25 Painkiller Rychlá akce z pohledu první osoby, ve které na vás běží monstra jako z těch nejhorších nočních můr. Painkiller s nimi ale nemá nejmenší problémy díky svým schopnostem a hlavně širokému arzenálu zbraní. Na okraji mezi nebem a peklem přišel čas na poslední soud. Podsvětí se vydává do bezbožné války a vy nejste nic víc, než obyčejný pěšák. Pravda je ale nakonec trochu někde jinde. Skrz více než 30 různých úrovní se utkáte s hordami monster. Proti nim využijete 14 různých zbraní. Nechybí ani ikonický metač dřevěných kolíků, se kterým můžete nepřítele přišpendlit ke zdi. Hra později vyšla v Black edici, která přidává několik úrovní a nepřátel navíc. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 62 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 82 % (z 339 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: puzzle, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Herní engine: PainEngine

Vydavatel: DreamCatcher Interactive

Vývojář: People Can Fly

Datum vydání: 12. 4. 2004

Pokračování 24 / 25 Rome: Total War Jakožto římský vojevůdce se vrátíte zpět do historického období mezi lety 270 před Kristem a 14. Prožijete si tak závěrečná desetiletí Římské republiky. Zahrajete si za jednu ze tří římských rodin a později se dostanete i k dalším hratelným frakcím. Hratelnost se dělí na bitvy v reálném čase, mezi kterými probíhají taktické přesuny ve stylu tahových strategií. Hra se dočkala i dvojice rozšíření. V Barbarian Invasion se chopíte vedení frakce barbarů Evropy a Blízkého východu. Přidává také nové možnosti náboženství. Alexander pak vypráví příběh Alexandra Velikého v letech 336 a 323 před Kristem. V roce 2021 pak vyšel remaster zahrnující veškerý obsah. Hodnocení recenzentů: 92 % (z 58 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 12 364 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iOS, Android

Žánry: strategie v reálném čase, simulátor, strategie, taktická hra, tahová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: TW Engine 2

Vydavatel: Sega

Vývojář: Creative Assembly

Datum vydání: 22. 9. 2004 Digitální distribuce: Steam, Google Play, Apple App Store

Pokračování 25 / 25 Medal of Honor: Pacific Assault V Pacific Assault se vracíme do období 2. světové války v roli vojína námořní pěchoty Tommyho Conlina. Musíte přežít útok na Pearl Harbor a následně se přidat k jednotkám Spojenců, abyste zastavili krvavé japonské obsazování Pacifiku. Bitvy se z Pearl Harboru přesunou také na ostrov Tarava a Guadalcanal. Kromě singleplayerové kampaně je součástí hry také multiplayer se čtveřicí herních módů, ve kterém jste mohli na historických bojištích válčit proti ostatním hráčům. Stejně jako u spousty dalších her už ale několik let oficiální servery neběží. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 43 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 70 % (z 235 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánr: střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Herní engine: Havok Physics

Vydavatel: EA Games

Vývojář: EA LA

Datum vydání: 4. 11. 2004 Digitální distribuce: GOG

