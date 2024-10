Pohádkové Sea of Stars dostane bezplatný update. Přidá kooperaci a vylepší systém soubojů

Studio Sabotage loni vydalo Sea of Stars, krásně zpracované pixel artové RPG, které je poctou klasickým japonským žánrovkám. Konkrétně odkazuje hlavně na Chrono Trigger, se kterým sdílí autora soundtracku. Na příští rok chystají velké rozšíření Throes of the Watchmaker (také zdarma), ale ještě před koncem toho letošního vyjde update Dawn of Equinox a malý rozhodně nebude. Vydání je v plánu na 12. listopadu.

Novinek přinese spoustu. Nebudeme tady ale rozebírat každé vylepšení či opravy bugů. Tím nejdůležitějším je rozhodně přidání možnosti hrát v kooperaci. Sea of Stars si budeme moci projít ve trojčlenné partě. Společně si můžete projít kompletní příběh a v soubojích se vám navíc odemknou nové možnosti, které i tentokrát závisí na mačkání tlačítek přesně v tu pravou chvíli.

Když už je řeč o boji, tvůrci celkově předělali soubojový systém. Důležitou novinkou je systém Mystery Locks, se kterým bude zábavnější prolamovat nepřítelova kouzla. Body, které utrácíte za vlastní útoky, se pak mezi bitvami budou přenášet, takže si jich pár můžete našetřit při střetu se slabším protivníkem a pak všechny silné útoky vytasit při dalších potyčkách.

S Dawn of Equinox vás Sea of Stars do akce vrhne rychleji. Prolog je přepracovaný tak, aby byl akčnější. V současné verzi v něm hlavně přecházíte z místa na místo a pročítáte dialogy bez toho, abyste do hry nějak víc zasahovali. A pokud si průchod budete chtít udělat snazší, nebo naopak ještě těžší, v nastavení najdete tři nové úrovně obtížnosti.

Důležité jsou také relikvie, kterými celkem výrazně můžete ovlivnit samotnou obtížnost. Novinkou mezi nimi bude relikvie pro speedrunnery. Pokud hodláte překonávat rekordy v tom, kdo hru zvládne dohrát v co nejkratším čase, tahle novinka vám celý proces ulehčí. Vylepšení máme očekávat i u relikvie s papouškem, který navádí hráče ke skrytým pokladům.