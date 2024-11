Pokémon TCG Pocket je hit. Mobilní novinka za pár dní vydělala přes 12 milionů dolarů

Pokémoni se na mobily podívali mnohokrát. Nejnovějším přírůstkem je Pokémon Trading Card Game Pocket, ve které jde hlavně o tvorbu vlastní sbírky a můžete si s kartičkami zahrát i proti ostatním hráčům online. Minulý týden ve středu vyšla na systémech Android a iOS a vypadá to na pořádný úspěch. Podle odhadů z webu Appmagic každým dnem The Pokémon Company vydělá z této aplikace okolo 3 milionů dolarů, což by znamenalo, že do konce svého debutového týdne má na kontě přes 12 milionů dolarů.

Těmito čísly aktuálně překonává i Pokémon Go, jehož výdělky se mají pohybovat okolo 1 milionu denně. Samozřejmě je velkou otázkou, jak dlouho bude TCG Pocket tak úspěšné a kolik hráčů si udrží dlouhodobě. Největší popularitu má v Japonsku, přičemž na dalších příčkách je USA, Hong Kong a Taiwan. Celkem si pokémoní novinku stáhlo přes 10 milionů uživatelů, což uvedly na sociálních sítích přímo tvůrci.

Hrát můžete i bez placení, ale bude vám trvat celkem dlouho, než poskládáte dohromady pořádnou sbírku. Každých 12 hodin dostanete balíček zdarma s pěticí karet. Vedle obyčejných tady najdete i řadu vzácných, které se dále rozdělují na několik úrovní rarity. Samozřejmě rozhodne náhoda, které z nich zrovna dostanete. Za reálnou měnu si můžete čekání zkrátit nebo si pořídit kosmetické ozdoby pro své nejlepší karty. Pokud vám jde ale hlavně o samotné hraní, stále bude lepší obrátit se na Pokémon TCG Live, kde si zahrajete s aktuálními sety.

