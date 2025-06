Pokémoni dostanou na Switchi 2 potřebná vylepšení. Scarlet & Violet konečně vypadají přijatelně

Kromě placených upgradů dostanou na konzoli Switch 2 vylepšení některé first-party hry zdarma. Mezi nimi je i Pokémon Scarlet & Violet. Pár novinářů ze zahraničí si mohli osahat novou verzi a přinášejí své dojmy včetně rozsáhlých ukázek. Níže si můžete projít více než hodinu záběrů od webu VGC.

Zlepšení je viděl od prvních vteřin. Snímková frekvence se vyhoupnula na 60. Neměla by být pevně uzamknutá, i v náročnějších pasážích má ale klesat jen k 55. Druhá věc, která nám hned padla do oka, jsou vyhlazené hrany. První Switch má obecně problém s antialiasingem, nová konzole ho očividně řeší.

Vedle toho update zvedá množství pokémonů, kteří se v jednu chvíli mohou objevit na scéně, s čímž se pojí i navýšení vykreslovací vzdálenosti. Na pozadí je stále vidět doskakování některých objektů, ale už není ani zdaleka tak rušivé.

Scarlet & Violet patří mezi historicky nejprodávanější díly, od dokonalosti ale měly při vydání daleko. I když je studio Game Freak vylepšilo skrz patche, ani v současném stavu na Switchi nevypadají příliš dobře. Obzvlášť když je srovnáme s dalšími exkluzivitami či porty velkých her. Na Switchi 2 kromě všeho výše jmenovaného bude obraz podporovat také HDR a při hraní v doku se upscaluje do rozlišení 4K.

Načítací časy budou značně kratší, a to neplatí jen při rychlém cestování. Svižnější bude i správa pokémoní party v Pokémon Boxu a změny outfitů mají být takřka instantní. Je potřeba počítat s tím, že v základu je to stále původní Scarlet & Violet, nejde o dedikovanou Switch 2 edici, jako u některých dalších her Nintenda. Pokrok je to ale i tak slušný a hlavně potřebný.