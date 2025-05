Pokračování Cyberpunku 2077 nás zavede do nového města. „Jako kdyby se to v Chicagu šeredně zvrtlo,“ říká autor předlohy

O projektu Orion, který je pokračováním herního Cyberpunku, víme už pár let. Vzhledem k tomu, že je to jedna z několika her, které momentálně v CD Projektu vznikají, jsme se o něm zatím příliš mnoho detailů nedozvěděli. S troškou se podělil alespoň Mike Pondsmith, který má na svědomí deskoherní předlohu. Prý tentokrát sám není tak výraznou součástí vývoje, ale stále má přehled o jeho průběhu. Prozradil, že v pokračování se podíváme nejen do Night City, ale i do zbrusu nového města.

„Minulý týden jsem se procházel po různých odděleních abych zjistil, na čem pracují. Dlouho jsem mluvil s jedním z vývojářů, kteří mají na starost herní prostředí, a vysvětloval mi, jak to nové místo... protože je tady další město, které navštívíme. Víc vám k tomu neřeknu.“ I přes to ale Pondsmith pokračoval s tím, že se mu styl nového města líbí. Prý nepůsobí jako kopírka Blade Runnera a vypadá, jako kdyby se to v Chicagu pořádně zvrtlo.

Teď nejspíš zase nějakou chvíli o pokračování Cyberpunku neuslyšíme. Pro CD Projekt se s jeho vývojem změnila řada věcí a nejsou to jen opatření, která mají zabránit tragickému stavu hra jako při vydání Cyberpunku. Zároveň se vývoj přesunul do americké větve CD Projektu, která má studia v Bostonu a Vancouveru. Sem se přesunulo i několik velkých vývojářských jmen. Mimo jiné si od této změny slibují, že nový Cyberpunk bude autentičtější vzhledem k tomu, že se jeho příběh také odehrává v Americe.

Cyberpunk 2077 na Switchi 2

Původní Cyberpunk k sobě opět přitáhne pozornost už brzy. Patří totiž mezi launch tituly pro nadcházející konzoli Nintendo Switch 2. V posledních dnech se do světa dostala řada záběrů z této verze. Při porovnání s velkými konzolemi a PC samozřejmě ztrácí, ovšem kvalita působí velmi dobře. Oproti verzím pro PS4 a Xbox One je pak Switch 2 o hodně dál. Navíc si na něm budeme moci zahrát i rozšíření Phantom Pain, které se na předchozí generaci už nedostalo.

Zdroje a další informace: VGC, zdroj videa: Nintendo Life