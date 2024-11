Pokračování Hogwarts Legacy bude příběhově navázané na chystaný seriál Harryho Pottera

To, že loňský úspěch kouzelnického RPG Hogwarts Legacy byl pro Warner Bros masivní, jsme věděli již ze starších prohlášení. Bylo tedy jasné, že studio Avalanche Software vedle avizované Director's Cut verze pracuje také na pokračování. S novými detaily přichází web Variety, podle kterého bude další hra ze světa Harryho Pottera provázaná s chystanou seriálovou adaptaci knižní předlohy, která má mít premiéru v roce 2026.

Hogwarts Legacy celkově nakoplo Warnery k tomu, aby značku Harryho Pottera začali opět využívat víc. Ještě před hrou a seriálem to celé začne už příští týden, kdy na streamovací službě Max bude mít premiéru pekařská show Harry Potter: Wizards of Baking. Nás ale přeci jen zajímají hry. Kromě Hogwarts Legacy v poslední době portfolio rozšířila multiplayerovka Quidditch Champions a vylepšené verze Lego Harry Potter Collection. O výrazný trhák se ale ani v jednom z případů nejedná.

David Haddad, prezident WB Interactive Entertainment pak přímo říká, že herní tým koordinuje příběh pro pokračování Hogwarts Legacy s tím, co se chystá pro připravovaný seriál. To ale neznamená, že nová hra musí nutně vyjít také v roce 2026. Vývoj prvního dílu trval minimálně 6 let. Těžko se věří tomu, že by dalšímu velkému projektu stačila polovina času. Ať tak, či tak, v dohledné době určitě žádné ukázky neuvidíme. Stále čekáme na již zmíněný Director's Cut, který je takovým veřejným tajemstvím. Mimo jiné má přinést do hry také pár hodin nového obsahu.