Pokračování Hogwarts Legacy je jisté. Pro Warner Bros patří jeho tvorba mezi největší priority

Už od loňského vydání kouzelnického RPG Hogwarts Legacy je veřejným tajemstvím, že Warner bude chtít v budoucnu na jeho úspěchu stavět. Pokud by vám předchozí náznaky náhodou nestačily, nyní přichází finanční ředitel Gunnar Wiedefels s jednoznačným potvrzením toho, že se na druhém díle pracuje. „Pokračování Hogwarts Legacy je samozřejmě jednou z našich největších priorit v horizontu několika let.“

Prohlášení zaznělo na konferenci Bank of America. Vzhledem k tomu, že Hogwarts Legacy prodalo přes 24 milionů kopií a stalo se tak nejprodávanější hrou celého roku, byl by nesmysl, kdyby se značkou dále vydavatelství nepracovalo. Je ale otázkou, jakou formu bude pokračování mít. Warner Bros se totiž nijak netají tím, že hodlají v budoucnu tlačit na vývoj her jako služeb. Tato taktika ale vyjde jen velmi zřídka, jak jsme mohli vidět v posledních týdnech a měsících.

Aktuálně si jako novinku můžete zahrát famfrpálové Quidditch Champions, kteří vyšli také v rámci předplatného PS Plus zdarma. Reakce na tuto stylizovanou sportovní odnož jsou zatím vcelku rozporuplné, na Steamu má od hráčů "Spíše kladné" hodnocení. Je jisté, že se světem Harryho Pottera se nerozloučíme, ani kdyby famfrpál neuspěl. Případné větší pokračování Hogwarts Legacy je ale zatím v nedohlednu. Dříve bychom se ale měli dočkat Director's Cut verze tohoto hitu, která zatím ale není oficiálně oznámena.

Zdroj: VGC