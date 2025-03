Pokračování The Last of Us není jisté. „Nevsázejte na to, že bude další díl,“ říká kreativní ředitel

I když Naughty Dog teprve nedávno oznámili svoji sci-fi novinku Intergalactic: The Heretic Prophet, stále se počítá s tím, že v budoucnu se opět vrátí k sérii The Last of Us. Nejsou to jen divoké spekulace fanoušků. O potenciálním třetím díle se několikrát zmínil Neil Druckmann, který ve studiu figuruje jako vice prezident a byl kreativním ředitelem při vývoji druhého dílu. Loni v únoru potvrdil, že má koncept pro pokračování a že by tento příběh měl mít ještě jednu kapitolu. V novém rozhovoru pro Variety je ale po dotazu na The Last of Us 3 jeho odpověď střídmější.

„Jediné, co bych řekl, je, abyste nevsázeli na to, že bude další díl Last of Us. To by mohlo být ono.“ Místo hry teď Druckmann má v hlavě spíš seriálovou adaptaci, kterou rozebírá většina rozhovoru. Druhá sezóna má po šestiměsíční produkci premiéru 14. dubna na Max a rovnou se počítá i s další sezónou. Příběh druhé hry totiž bude rozdělený na dvě části.

Druckmann prý scénáristovi Craigu Mazinovi ukázal část druhého dílu ještě předtím, než vůbec začali s psaním první sezóny, takže dobře věděl, jaká dramata ho při psaní čekají. Každý, kdo Part II hrál, určitě ví, o čem je řeč. PC hráči teprve šanci projít si pokračování dostanou. V remasterované podobě dorazí na Steam a Epic Store 3. dubna, tedy tak akorát, aby ho zapálený fanoušek stihl projít před seriálovou premiérou. Snad bude jeho technický stav vychytaný a nedopadne to tragicky jako s portem prvního dílu.