Polský tým People Can Fly ruší dva projekty. Ze spolupráce se Square Enix nakonec nic nebude

Jméno People Can Fly si spojujeme s hrami jako Painkilller nebo Bulletstorm. Polští vývojáři přiložili ruku k dílu také u série Gears of War. Situace momentálně není tak růžová. CEO Sebastian Wojciechowski skrz sociální sítě dal vědět, že studio ukončuje vývoj rovnou u dvou projektů. Sem spadá i neoznámený projekt Gemini, který měl vzniknout ve spolupráci s japonským vydavatelstvím Square Enix. Domluva prý nebyla jednoduchá a kvůli nedostatku komunikace a schopnosti splnit podmínky studia se obě strany rozešly.

Projekt Bifrost pak byl zaměřený na virtuální realitu. Tým vyhodnotil, že v současném stavu na jeho tvorbu nemá potřebné zdroje a finance. I přes to, že se portfolio studia smrsklo o dva projekty, se People Can Fly nenudí. S Xbox Game Studios spolupracují na nových Gears of War. Pro svůj další neoznámený projekt si měli vypůjčit značku od PlayStationu. A sami za sebe dělají kooperační survival Lost Rift.