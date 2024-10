Ponořte se do slovanského folklóru v nově oznámené hře Bylina. Vydání se chystá na příští rok

Slovanské taje a mýty se ve hrách objevily ve spoustě případů. S těmito tématy pracuje také tým Far Far Games, který pod vydavatelstvím Fulqrum Publishing oznámil novinku jménem Bylina. Premiéru by měla mít v příštím roce na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X. Naším hlavním úkolem bude vydat se do dalekého království a porazit Kostěje Nesmrtelného, abychom zachránili nesmrtelnou duši hlavního hrdiny.

Žánrově půjde o akční RPG s izometrickým pohledem ala Diablo. V hlavní roli je Falconet, mladý bohatýr, který se narodil jako obyčejný, nijak výjimečný člověk. Chce ale následovat odkaz svého otce, známého a slavného hrdiny. Aby dosáhl stejného statusu, vrhá se do všech možných úkolů, i když některé z nich na první pohled znamenají jistou smrt. A ta ho také potká. Nedlouho poté je ale náš mladý hrdina vzkříšený a musí své tělo sdílet s jakýmsi duchem.

Nakonec to tedy dopadá tak, že se musíme postavit hrozbě přinášející nebezpečí do celého světa. Bližší podrobnosti o tom, které mýty a pověsti budou vývojáři kromě Kostěje ve své hře využívat, zatím neprozradili. Vzhledem k tomu, že známe pouze rok vydání, ještě mají dostatek času na vyložení všech karet na stůl.