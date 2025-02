Pořadatelé E3 chystají novou konferenci. Součástí iiconu je i velká trojka: PlayStation, Nintendo a Microsoft

E3 bývala největším herním veletrhem. Covid a přechod do online prostředí nerozdýchala a tak nějak se počítalo s tím, že jako náhradu tady máme Summer Game Fest. Společnost ESA (Entertainment Software Association) se ale nevzdává a oznamuje iicon, respektive interactive innovation conference, která proběhne mezi 27. a 30 dubnem roku 2026 v Las Vegas.

Není to ale celé jen o hrách. Pořadatelé slibují, že během iiconu dostanou návštěvníci možnost zúčastnit se prezentací, diskuzí a workshopů od těch nejlepších v průmyslu. Vedle her hodlají propojit další odvětví interaktivní zábavy, jako je film, televize nebo hudba. Přidají se i další, vzdálenější součástí. Mezi ně spadá například sport, zdraví, výuka a finance.

Sloganem akce je „rozvoj inovací v oblasti kultury, obchodu a vztahů“. Zatím to tedy zní, že iicon by se měl vrátit ke staršímu stylu E3, kdy šlo hlavně o byznysovou záležitost než akci pro běžné hráče. To, že by se tady ale mohly přece jen dít velké věci, dokazuje to, že se na iiconu objeví největší jména herního průmyslu včetně PlayStationu, Nintenda a Microsoftu.

Na iiconu nebudou chybět tyto společnosti Amazon Games

Disney

Electronic Arts

Epic Games

Microsoft

Nintendo

PlayStation

Square Enix

Take-Two Interactive

Ubisoft

Warner Bros. Games

„Videohry jsou několik desetiletí na vrcholu technologických a kulturních inovací. S iiconem vytvoříme prostor pro vizionáře napříč odvětvími, aby se setkali a popřemýšleli o tom, čeho je možné prostřednictvím interaktivní zábavy dosáhnout,“ říká Stanley Pierre-Louis, prezident a CEO v ESA.

Zdroj: iicon