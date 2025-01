Posel smrti: Pouto krve bude. Fanoušci vybrali cílovou částku za pár dní. Šanci na vznik má i remaster prvního dílu

Je to jen pár dní, co odstartovala kampaň na Hithitu, kde tým Experience vybírá na tvorbu hry Posel smrti: Pouto krve, prequel pro celou sérii. Nyní už je jasné, že se na panství Black Mirror opravdu vrátíme. Základní cíl 1,2 milionu korun komunita už dala dohromady. Aktuálně ho dokonce přesáhli o více než 150 000 korun. Do konce kampaně zbývá 41 dní a autoři k dalším cílům přidali ještě jeden nový.

Pokud částka dosáhne milníků 1,8 a 3 miliony, bude Pouto krve o několik hodin delší. Pokud by se fanoušci ale plácli přes kapsu ještě víc a dalo se dohromady přes 5 milionů, vzniknul by i remaster prvního dílu, se kterým to v roce 2003 začalo ve studiu Unknown Identity.

Plán je takový, že by v případě dosažení tohoto cíle vznikal remaster současně s Poutem krve. K tomu by se ale musel dát dohromady další tým vývojářů. I když je to vysoká částka, stále to podle všeho na kompletní zaplacení vývoje remasteru stačit nebude. Proto by se v příštím roce rozjela další kampaň, tentokrát zaměřená přímo na vylepšenou verzi prvního Posla smrti.