Posel smrti: Pouto krve můžete podpořit na Hithitu. Nakoukneme do historie rodu Gordonů. Nebude chybět český dabing

Loni to začalo remasterováním hudby pro starší adventury ze série Posel smrti a nyní pokračuje dalším dílem. Tedy možná. Aby Pouto krve vzniklo, budou vývojáři potřebovat podporu komunity. Na Hithitu se právě rozjela kampaň, jejímž cílem je vybrat 1 200 000 Kč do 23. února. Za svůj příspěvek si můžete vybrat jednu z 28 odměn, které po konci kampaně nebude možné sehnat. Mezi nimi je hra samotná v různých edicích, plakáty, trika, deník, artbook a spousta dalšího.

Hlavní roli si v Poutu krve střihne Joshua Gordon. Tvůrci o něm prozradili zatím jen to, že pochází ze vzdálené větve rodiny Samuela Gordona. Joshua ale nebude jediným, kdo se nám dostane do rukou. Druhou hratelnou postavou je detektiv Norton, jehož koncept můžete také vidět nahoře v galerii.

Nový příběh funguje jako prequel pro celou sérii a bere v potaz pouze příběh prvního dílu Posla smrti. Odehrává se v roce 1828, kdy poznáme temnou historii Edinburghu plnou vražd a únosů. Námět Pouta krve je inspirovaný skutečnými událostmi, kdy byli obyvatelé města využíváni k experimentům a dalším nekalým účelům. S tím je spojena i hráčům dobře známá kletba rodu Gordonů.

Právě Joshua se o kletbu a její původ dlouho zajímal. Jeho největším problémem po příjezdu do města je ale pobyt v žaláři a následný únik. Jakožto hledané osobě se mu dál vyšetřuje docela těžko. Na tyto události naváže již zmíněný detektiv Norton.

Pokud se vybere základní částka, vznikne hra zhruba na 12 hodin. Její součástí bude také profesionální český dabing. V případě, že by se vybralo o 600 000 korun víc, rozšíří se Pouto krve o další čtyři hodiny. Rozvětvené budou vedlejší i hlavní příběhové linky. Je tady také možnost, že by se fanoušci utrhli ze řetězu a vybraná částka by přesáhla 3 miliony. V tom případě by vzniklo další rozšíření zaměřené na samotný vznik kletby rodu Gordonů.

Na tvorbě pracuje tým Experience, jehož součástí je Zdeněk Houb, který má nemalý podíl na vzniku Posla smrti a jeho oživení. Přidal se Petr Svoboda. Toho můžete znát jako vývojáře série Polda. I u tohoto projektu má na starosti engine a programování. Přivedl s sebou také animátora Jana Fialu. O 2D grafiku se pak postará Jan Kočiš. Hra jako taková bude využívat 2D prostředí v kombinaci s 3D modely.