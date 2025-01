Posel smrti: Pouto krve vyjde v rozšířené verzi. Kromě PC se dostane i na mobily. Vybraná částka se blíží ke 2 milionům

Novému dílu z adventurní série Posel smrti stále v kampani na Hithitu zbývá do konce 34 dní a vybraná částka neustále roste. Fanoušci se složili na další velký milník. Tím je 1,8 milionu korun, díky čemuž mohou tvůrci do hry zakomponovat více lokací, NPC, postav, hádanek... zkrátka všeho, díky čemu máme klasické adventury rádi. Celkem by se tak herní doba měla rozrůst o další 4 hodiny.

Minulý týden se rozšířila nabídka odměn, které si můžete vybrat za svůj příspěvek. Jeden bonus navíc dostanou majitelé DVD limitky a Big Box limitky. Společně s PC verzí budou moci klíč použít také k mobilní verzi nového Posla smrti. Lze očekávat, že se Pouto krve objeví jak na Androidu, tak na iOS.

Cesta Posla smrti každopádně nekončí. Kampaň zahrnuje dva další cíle, přičemž toho dalšího dosáhne na částce 3 milionů. Pokud by se zadařilo, vznikne další příběhové rozšíření Kletba rodu Gordonů, kde se v temném středověku dozvíme, co za prokletím této rodiny vlastně stálo. Opět by šlo o rozšíření, které dostaneme zdarma k základní hře.