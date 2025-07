Potvrzeno, Ubisoft připravuje pokračování série Ghost Recon. Potvrdil to sám CEO

Je to jen pár týdnů, co jsme psali o nových spekulacích ohledně pokračování taktické akce Ghost Recon. O tom, jaký přesně další díl bude, jsme se detaily zatím nedozvěděli, díky novému reportu Ubisoftu pro investory je ale jasné, že nový přírůstek do série skutečně vzniká. Několikrát ho přímo zmínili CEO Yves Guillemot a CFO Frederick Duguet.

Další Ghost Recon oznámený není. Nyní o něm byla poprvé řeč oficiální cestou. Řeč na něj přišla v souvislosti s Rainbow Six Siege, které Guillemot uvedl jako příklad toho, že je Ubisoft schopný fungovat na trhu live service her. „Kromě hry, o které jsem se právě zmínil, je naším cílem také dosáhnout pokroku na rostoucím trhu, a to obecně řečeno tím, že budeme pokračovat ve vylepšování našich současných zážitků, které nabízíme, a využijeme nadcházející vydání her, jako je The Division nebo Ghost Recon.“

V Ubisoftu je aktuálně situace okolo značek docela podivná kvůli založení dceřiné společnosti s investicí od čínského Tencentu. Do jejího repertoáru má patřit právě i Ghost Recon, což potvrdil Duguet. Řekl přímo, že „Ghost Recon je jeden z příkladů pro hry z žánru FPS stříleček“.

Ghost Recon je pro Ubisoft bezesporu důležitou značkou. Wildlands a Breakpoint byly úspěšné, ale poté přišlo několik kroků vedle. V roce 2021 bylo oznámeno pokračování Ghost Recon Frontline, které mělo naskočit na vlnu live service her. Po první traileru ale byly ohlasy z valné většiny negativní a necelý rok po odhalení přišla z Ubisoftu zpráva, že se vývoj Frontline ruší.