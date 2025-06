Pragmata má po několika odkladech vyjít příští rok. Dojmy z hratelné ukázky vypadají slibně

Capcom vedle svých hlavních značek občas vytvoří i něco úplně nového. Nelze říct, že by proces okolo vzniku sci-fi akce Pragmata byl bezproblémový. Původně s vydáním měli počítat na rok 2022, nakonec ale bude mít premiéru až v roce 2026 pro PC, PS5 a Xbox Series. Vypadá to, že jde vývoj skutečně do finále, protože v rámci Summer Game Festu si někteří novináři mohli vyzkoušet i hratelnou ukázku.

O příběhu toho stále moc nevíme. Z náznaků lze vyčíst jen to, že umělá inteligence nejspíš upravila realitu a Země ve skutečnosti nevypadá tak, jak ji hlavní hrdina Hugh vidí z okna vesmírné stanice. Aby si potvrdil svoje podezření, hodlá se dostat na povrch, ale to mu nechce dovolit bezpečnostní systém. Nedlouho poté se setkává s Dianou, androidkou, která má podobu lidského dítěte.

Bez Diany není šance na úspěch. Hughovy zbraně robotům, kteří mu jdou po krku, nic nedělají. Proto je Diana, která sedí na zádech jeho skafandru, musí nejdřív hacknout. To v praxi vypadá tak, že zatímco se pokusíme zbraní zpomalovat nepřítele a uhýbat jeho útokům, na boku obrazovky uvidíme hlavolam. Žádná pauza, vše probíhá naráz. Jakmile prolomíme robotovu obranu, už půjde snadno k zemi po výstřelu z brokovnice.

Akce v Pragmatě tedy zní dost intenzivně. Jedinou obavou je, jestli nebudou hackovací hádanky po pár hodinách repetitivní. Jelikož měla být hratelná ukázka pouze na 20 minut, těžko bude výsledek zatím kdokoliv soudit. V teorii ale tento styl soubojů nezní vůbec špatně a liší se od všeho, co jsme v tomto žánru zatím viděli.