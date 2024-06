Předplatitele PlayStation Plus čeká šťavnatá nadílka. V čele červencové trojice her zdarma stojí NHL 24

Jak už je zvykem, s jakýmkoliv druhem předplatného PS Plus dostanete každý měsíc várku nových her. Poslední dobou tady máme jednu pecku za druhou a jinak tomu nebude ani v červenci. Všechny 3 hry budou od úterý dostupné ve verzích pro čtvrtý i pátý PlayStation. Vedle již zmíněného NHL 24 si budeme moci aktivovat také šílenou střílečku Borderlands 3 a deduktivní multiplayerovku Among Us.

NHL ani v tomto ročníku nepřichází s žádnými převratnými změnami. Ovšem pokud chcete s herním hokejem držet krok, tak se bez 24 neobejdete. Jako u většiny sportovek od EA i tady stále platí, že se do popředí tlačí převážně Ultimate Hockey Team, kde sbíráte kartičky hráčů a z nich si následně skládáte svůj vysněný tým. UHT je samozřejmě opředen spoustou mikrotransakcí.

Na třetí Borderlands se sice nevzpomíná tolik jako na legendární dvojku, ale pokud máte nouzi o střílečky, které můžete hrát s kámošem v kooperaci, rozhodně za to stojí. Další kapitola o hledačích pokladů v opravdu netradičním prostředí s ještě netradičnějšími postavami nás poprvé zavede i na jiné planety, než je stará známá Pandora. Spousta obsahu pro Borderlands 3 je schovaná v DLCčkách, ty už si ovšem budete muset pořídit samostatně.

A jako poslední tady máme Among Us, které v průběhu pandemie zažil neuvěřitelný boom a zároveň spustil vlnu dedukčních multiplayerovek. Společně s kamarády se stáváte členy posádky vesmírné lodi. Někteří z nich jsou ale ve skutečnosti mimozemšťané napodobující posádku a chtějí zbytek povraždit. Poslední update přidal do hry nové role, takže se hraní stává zase o něco zajímavější.

Zdroj: PS.Blog