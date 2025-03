Překonal Resident Evil i Street Fighter. Nový Monster Hunter je nejrychleji prodávanou hrou od Capcomu

Capcom stále řeší kritiku kvůli nevyladěné optimalizaci jejich novinky, ale tak jako tak mohou Monster Hunter Wilds považovat za obrovský úspěch. Na X dali vědět, že za první tři dny se stihlo prodat přes 8 milionů kopií. To z něj dělá nejrychleji prodávanou hru tohoto vydavatelství. Wilds tedy překonává i takové kapacity, jako je Resident Evil, Street Fighter a řada dalších světově známých značek z repertoáru Capcomu. Sesadil z trůnu remake Resident Evil 4, který měl po dvou dnech na kontě 3 miliony.

Pro nový Monster Hunter mají samozřejmě hojné plány do budoucna. Novinky do hry dorazily už dnes. V časově omezených Event Questech můžete za splnění úkolu získat exkluzivní odměny. Pokud budou fungovat na stejném principu jako u předchozích dílů, časem se nejspíš zase vrátí. Nyní na jejich dokončení máte čas do 18. března. Rozpis aktuálních a budoucích Event Questů najdete na oficiální stránce.

Začátek dubna se pak ponese v duchu prvního Title Updatu. S ním bychom se měli dočkat příchodu Mizutsune, první dodatečné velké potvory. Zároveň přibydou také náročnější lovy pro hráče, kterým aktuální obtížnost přijde příliš nízká.