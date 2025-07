Příběh Kingdom Come rozšíří další komiks. Ztracené příběhy vyjdou koncem letošního roku

Už k prvnímu dílu historického RPG Kingdom Come: Deliverance vyšlo komiksové rozšíření. Vyprávělo o událostech, které předcházely Jindřichovým začátkům ve Skalici. Za jeho původním vydáním stojí americké vydavatelství Behemoth, dnes známé jako Sumerian Comics. Do světa komiksů zavítá Kingdom Come znovu a tentokrát nové příběhy vznikají přímo v našich končinách. Ztracené příběhy vyjdou během vánoční sezóny v pevné vazbě na 112 stránkách. V obchodech je najdete za 699 Kč v české, německé a anglické verzi.

Komiks Kingdom Come: Deliverance - Ztracené příběhy je výtvorem oceňovaného studia WildCat ve spolupráci s Xzone. Celkem se bude skládat ze tří různých příběhů, přičemž na každém z nich pracuje odlišný kreslíř.

Matyáš Namai má za sebou například grafický román 1984 nebo komiksový Černobyl. Michael Purmenský na druhou polovinu letošního roku kromě Kingdom Come chystá také grafický román Quentin Tarantino. K nim se přidávají také Petr Štich a Jan Studnička. Společné mají nejen to, že patří mezi českou špičku ve svém oboru, ale patří také mezi skalní fanoušky samotné hry.

Půjde o tři povídky o třech odlišných postavách, které velmi dobře známe. Příběh o tom, jak Racek Kobyla ke Stříbrné Skalici přišel, doprovodí nahlédnutí do tajů života kováře Martina. A k této silné dvojici se přidá neméně oblíbený Bohuta, jehož příběh nám prozradí okolnosti o jeho příchodu k víře. Ztracené příběhy tak pokryjí všechny tehdejší vrstvy společnosti od šlechty přes duchovenstvo až po – v tomhle případě spíš neobyčejné – vesničany.

Komiksové příběhy budou fungovat jako prohloubení znalostí o oblíbených postavách hráčů, ale zároveň mohou zaujmout i jako samostatné příběhy, takže ke Kingdom Come může nalákat i člověka, který běžně nehraje.