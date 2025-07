Příběh The Last of Us Part II si můžete prožít v jiném tempu. Remaster dostal chronologický režim

Další hra od studia Naughty Dog je ještě daleko. V posledních letech se pozornost věnovala pouze The Last of Us a očividně jeho podpora ještě neskončila. Tentokrát nejde o vydání další edice, remaster druhého dílu dostal bezplatný update na PS5 i PC, se kterým si celý příběh můžete projít chronologicky. Žádné přeskakování z jedné časové linky na druhou, děj se bude odvíjet přirozeně.

V původní podobě se linky Ellie a Abby prolínají a na časové ose některé pasáže umí udělat celkem zmatek. Chronologický režim se bude hodit, pokud si nechcete lámat hlavu s tím, kam která kapitola vlastně zapadá. I když se to může zdát jako jednoduchá záležitost, nejspíš s ním bylo docela dost práce. S týmem z Naughty Dog na této novince spolupracoval také Nixxes.

Vývojáři každopádně stále doporučují, aby si noví hráči prošli The Last of Us Part II v původní podobě. Chronologický mód je hlavně bonus navíc pro zaběhlé fanoušky. Kromě toho, že skrz něj můžete získat několik trofejí, vám jeho dokončení navíc odemkne nový skin pro Joela a Tommyho. Většině z vás určitě hned dojde, že jde o outfity Nathana a Sama Drakeových ze čtvrtého dílu série Uncharted. Využít je pak můžete v rogue-like režimu No Return.