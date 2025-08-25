Přídavek nedostane jen Assassin's Creed Shadows. Příběh rozšíří i starší Mirage v bezplatném updatu

Ubisoft s podporou letošního přírůstku do série Assassin's Creed ani zdaleka neskončil. Od 16. září bude dostupné první příběhové rozšíření Claws of Awaji, se kterým mimo jiné do hry přibyde nový ostrov, další typ zbraně a porce obsahu na zhruba dalších 10 hodin. Překvapivě se ale nezapomíná ani na starší díl Assassin's Creed Mirage, kde jsme navštívili historický Bagdád.
Tvůrci na sociálních sítích docela stroze oznámili, že Mirage ještě letos dostane příběhové rozšíření s novou kapitolou a dodatečnými misemi. Ty nás opět zavedou do 9. století našeho letopočtu, konkrétně do města AlUla, které se nachází v dnešní Saúdské Arábii.
Vedle toho se do hry chystá také všeobecné vylepšení hratelnosti, které se netýká pouze nového obsahu, ale i základní hry. Pokud už Mirage máte ve své herní knihovně, k získání těchto novinek nemusíte platit ani korunu navíc. Vše vyjde v rámci updatu zdarma.