Princ Bajaja se chystá do světa videoher. Pohádkový svět vizuálním stylem připomíná staré dřevěné hračky

Dokázali bychom si představit spoustu českých pohádek, které chtěli vidět ve světě videoher. Vývojář Ondřej Španěl se rozhodl takto zpracovat klasiku od princi Bajajovi, kterou nazval prostě a jednoduše Bayaya. Na poli herního vývoje není žádný nováček, dlouho působil ve studiu Bohemia Interactive a stál v čele vývoje Operation Flashpoint a u počátků série Arma.

Na Bajajovi pracuje společně s týmem Orbis Fabula, který si dal za cíl vytvořit hru pro děti i dospěláky. Příběh o princi a jeho kouzelném koníkovi o tom, jak společně vyrazili do cizího království, kde nikdo neví o jeho původu, hodlají zachovat tak, jak ho známe z předlohy. Hratelností má být Bayaya odpočinková záležitost. S grafickým zpracováním se snaží tvůrci navodit pocit, jako by hráč koukal na staré, barvami malované dřevěné hračky. Tento styl se pak pojí s rannou 3D grafikou.

Pro tvorbu hry používají vlastní engine, který je jednoduchý na použití a tvůrčí nástroje hodlají svěřit do rukou komunity. Prý je velmi snadné pro hru vytvořit vlastní modely, takže by mělo jít ideální záležitost pro tvůrce modifikací. Už v základu ale slibují bohatou variabilitu a znovuhratelnost díky procedurálně generovaným světům.

„Pracovat na Bajajovi mě baví a doufám, že ti, kteří si ho zahrají, se budou cítit stejně. Je to něco, co jsem chtěl udělat a nad čím jsem strávil roky vývoje a iterování. Vytvořit svět plný laskavosti, dobrodružství a pocitu dětského úžasu vyžaduje čas a úsilí. Bude to skutečně jedinečný titul,“ říká Ondřej Španěl k představení hry. Tým zatím neprozradil datum vydání, hodlá ji ale vydat v předběžném přístupu, kde bude dostupný sandboxový mód, část příběhu a nástroje pro vlastní tvorbu.

Zdroj videa: Orbis Fabula