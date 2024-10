Prince of Persia: The Lost Crown pokračování nedostane, vývojáři se přesouvají k dalším projektům. Jedním z nich má být Rayman

V předchozích dnech se začaly objevovat zprávy o tom, že tým, který letos vydal vydařenou metroidvanii Prince of Persia: The Lost Crown, byl rozpuštěn. To sice stále platí, ale vypadá to, že tentokrát nedošlo k propouštění. Místo toho se vývojáři přesunuli k dalším projektům, které v Ubisoftu vznikají. Celkem má jít o trojici neoznámených her a podle webu Insider Gaming je jedním z nich předělávka Raymana vznikající pod označením Project Steambot.

Původně měl tým zájem o vytvoření pokračování jejich hry s princem z Persie. I když Lost Crown uspěla u kritiků i hráčů, podle Ubisoftu prodeje nedosahovaly takových čísel, aby dalšímu dílu dal zelenou. Očekávání prý byla taková, že se prodeje vyrovnají těm největším metroidvaniím na trhu s několika miliony prodaných kusů v krátkém časovém úseku. Reálně ale dosáhl „jen“ jednoho milionu. Opět se tedy ukazují nerealistická očekávání z vedoucích pozic společnosti.

V tomhle případě výjimečně nemusíme spekulovat, mluvčí Ubisoftu Abdelhak Elguess situaci přímo okomentoval pro britský Eurogamer. „Většina členů týmu, který pracoval na Lost Crown se přesunul k jiným projektům, které budou těžit z jejich expertízy. Víme, že hráči milují tuto značku a Ubisoft se nemůže dočkat, až přinese další zážitky spadající do série Prince of Persia.“

Na Raymana vzpomínáme s láskou stejně jako mnozí další milovníci skákaček. I jeho poslední dva díly Origins a Legends jsou výborně. Jen je otázkou, co za předělávku to bude? Pokusí se snad Ubisoft Raymana restartovat a zmodernizuje úplně první díl, který je nechvalně známý svojí obtížností? Zatím těžko říct.

To je nicméně jen jeden projekt, na kterém mají členové rozpuštěného týmu pracovat. Další části se přesunuly k tvorbě Beyond Good & Evil 2, které bylo představeno v roce 2017 a od té doby ho doprovází jeden průšvih za druhým. Do třetice pak jde o Project Ovr, ze kterého se má vyklubat pokračování série Ghost Recon.