Příslušenství pro PlayStation 5 se převleče do černé. S ovladači a sluchátky dostane novou barvu i Portal

Zatímco Nintendo a Xbox pumpuje na trh spoustu různých variant příslušenství ke své konzoli, PlayStation je v této generaci trochu střídmější. Barevných variací se dočkal hlavně ovladač DualSense. Konečně dostanou prostor i další kousky hardwaru. V rámci kolekce Midnight Black na pulty obchodů v černé barvě dorazí sluchátka Pulse Elite a Pulse Explore společně s ovladačem DualSense Edge a handheldem PlayStation Portal. V prodeji by měly být od 20. února.

Barva se oproti současným kouskům nezmění jen na samotném příslušenství. Ke sluchátkům a ovladači dostanete stejně zbarvený obal. Cenově nová kolekce bude vycházet stejně jako u původních kousků. V případě sluchátek by to mělo být 3 500 Kč, respektive okolo 4 000 Kč, pokud je řeč o Explore.

DualSense Edge pak stále bude ve většině obchodů k dostání za víc než 5 000 Kč. Je to pěkná pálka a rozhodně je to něco, co nepotřebuje každý hráč. Možnost tvorby profilů přímo v softwaru konzole, vyměnitelné páčky či tlačítka na zadní části ovladače jsou spíš bonus, než povinnost.

Do černé se převleče i PlayStation Portal, jehož úspěch překvapil i samotné Sony. Tady se cena pohybuje také okolo 5 000 Kč. Podle všeho se tomuto handheldu, který dříve fungoval jen jako vzdálená obrazovka vaší konzole, daří opravdu dobře a do budoucna se chystají nové funkce a vychytávky. Není to tak dávno, co se Portal naučil hraní her skrz cloud. K tomu ale potřebujete nejdražší variantu předplatného PlayStation Plus.