Příští týden v PlayStation Plus dostanete Suicide Squad a Need for Speed

S novým rokem se nijak nemění každoměsíční obměna her, které si předplatitelé jakékoliv z variant PlayStation Plus mohou aktivovat bez dalších poplatků. V lednu opět dostaneme trojici titulů, z nichž tím největším je jednoznačně Suicide Squad: Kill the Justice League. I když je to velké jméno, kvalitativně nejde o žádný zázrak. Loňská novinka pohořela v recenzích i v prodejích. Proto také další obsahový dodatek bude i tím posledním.

Lednová nabídka za to ale stojí už jen kvůli The Stanley Parable: Ultra Deluxe. Netradiční příběhovka, ve které můžete procházet děj tak, jak vám určuje vypravěč, nebo si postavíte hlavu a uděláte to tak, jak sami chcete. Možností, jak to může celé dopadnout, je opravdu hromada a v této verzi jich ještě navíc pár přibylo. Čím míň toho před hraním víte, tím lépe. Budete zaručeně překvapeni.

A do třetice tady máme klasické arkádové závody Need for Speed Hot Pursuit Remastered. I když jde o vylepšenou verzi, velké změny trozhodně nečekejte. Alespoň že je součástí remasteru i všechen dodatečný obsah a najdete tady i podporu hraní skrz platformy v multiplayeru. K dostání je sice jen ve verzi pro PS4, ale díky zpětné kompatibilitě si bez problému zahrajete i na novější generaci. Všechny hry si můžete aktivovat od 7. ledna.

