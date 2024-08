Prodeje PlayStationu 5 zpomalují a jsou nižší než ve své době u PS4

Sony zveřejnilo výsledky na první čtvrtletí fiskálního roku 2024 a dalo nahlédnout na to, jak se vede herní divizi. Meziročně utržilo o 12 % více, provozní zisk vzrostl dokonce o 33 %. Na růstu tržeb se projevily zejména zvýšené prodeje her a služeb (především PS+), naopak oslabil prodej hardwaru.

Japonská společnost již na jaře snížila odhad prodejů PlayStationu 5, protože zájem o konzoli od loňska klesá. V uplynulém kvartálu Sony prodalo 2,4 milionu PS5, zatímco loni ve stejné době 3,3 milionu. Celkově se této generace PlayStationu prodalo již 61,7 milionu.

Web VGChartz to zasadil do kontextu a srovnal, jak se v průběhu času dařilo PS4 a PS5. Podle jeho údajů se do června, za 44 měsíců na trhu, prodalo 59,3 milionu PS5. PS4 se však za 44 měsíců prodalo 61,3 milionu, o dva miliony více. Nakonec předchozí generace vyrostla skoro na dvojnásobek a je na 117,2 milionu kusech.

Čtyřce pomohlo v druhé polovině životního cyklu uvedení výkonnějšího PlayStationu 4 Pro. Vylepšené verze by se letos na podzim měl dočkat i PlayStationu 5. Jestli však půjde o stejný trhák jako předchůdce, to se zatím nedá odhadnout.

Finanční výsledky minulý týden zveřejnil i konkurenční Nintendo. Z nich vyplývá, že v posledních třech měsících firma prodala dalších 2,1 milionu Switchů a celkově je za více než sedm let tato konzole na 143,4 milionu kusů. V historických tabulkách je za druhým Nintendem DS (154 milionů) a PlayStationem 2 (158,7 milionu).